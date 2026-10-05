“Facciamo Piazza Pulita”, a Pian di Nave una mattinata per prendersi cura del mare e di Sanremo

In occasione dei festeggiamenti di San Romolo, patrono di Sanremo, arriva un appuntamento dedicato all’ambiente e al senso civico. I Deplasticati, Famija Sanremasca e Panathlon Club Sanremo hanno organizzato “Facciamo Piazza Pulita”, una mattinata pensata per prendersi cura del mare, del litorale e degli spazi comuni della città. L’iniziativa si svolgerà domenica 11 ottobre, a partire dalle 9.30, a Pian di Nave, dove cittadini, famiglie e volontari potranno partecipare a un’azione collettiva di pulizia dell’area.

L’obiettivo è quello di celebrare la festa patronale attraverso un gesto concreto di attenzione verso Sanremo e il suo patrimonio ambientale. Una mattinata all’insegna della partecipazione e della condivisione, con l'idea che la tutela del mare e del territorio possa partire anche da piccoli gesti quotidiani. L’iniziativa vuole infatti coinvolgere persone di tutte le età, offrendo anche un momento di sensibilizzazione sull’importanza del rispetto dell’ambiente e sulla responsabilità individuale nella cura degli spazi condivisi.

Non sarà necessario portare da casa particolari attrezzature. Gli organizzatori metteranno a disposizione guanti, pinze e sacchetti per consentire ai partecipanti di svolgere l’attività di raccolta in sicurezza e con tutto il necessario. A chi vorrà aderire viene chiesto semplicemente di portare entusiasmo, disponibilità e voglia di dare una mano. Un’occasione per trascorrere qualche ora insieme, contribuendo concretamente a rendere più pulita e accogliente una delle zone più caratteristiche della città.

La mattinata sarà inoltre un'opportunità per conoscere più da vicino l’attività de I Deplasticati, realtà impegnata nella sensibilizzazione e nella tutela dell’ambiente. Nel corso dell’iniziativa sarà possibile anche iscriversi all’associazione e scoprire le prossime attività in programma sul territorio. Un modo per trasformare la partecipazione a una singola giornata in un impegno che possa proseguire nel tempo, attraverso nuove occasioni di volontariato e di attenzione all’ambiente.

La collaborazione tra I Deplasticati, Famija Sanremasca e Panathlon Club Sanremo nasce dalla volontà di mettere insieme realtà diverse della città attorno a un obiettivo comune. Al centro ci sono il senso civico, il rispetto degli spazi condivisi e la necessità di sviluppare un rapporto sempre più consapevole con il territorio. Un'azione che punta quindi non soltanto alla pulizia dell’area, ma anche a rafforzare il legame tra cittadini e città, coinvolgendo direttamente la comunità.

“Facciamo Piazza Pulita” si presenta così come un invito aperto a tutti, adulti e bambini, per ritrovarsi a Pian di Nave e dedicare una parte della mattinata alla propria città. Un appuntamento semplice, ma dal forte valore simbolico, soprattutto nel giorno dedicato al patrono San Romolo. Prendersi cura di Sanremo significa anche prendersi cura del suo mare, attraverso comportamenti responsabili e una partecipazione concreta alla tutela del patrimonio che appartiene all’intera comunità.