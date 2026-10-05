Auser Ventimiglia, ginnastica dolce, musica e ascolto: un autunno ricco di iniziative

Un autunno all'insegna della socialità, del benessere e dell'ascolto quello proposto da Auser Ventimiglia, che nei prossimi mesi mette in campo una serie di iniziative rivolte in particolare agli anziani, ma aperte alla partecipazione di chi desidera trascorrere qualche ora in compagnia. Le attività spaziano dalla ginnastica dolce ai pomeriggi musicali, affiancando a questi appuntamenti anche il servizio del Punto di ascolto e segretariato sociale. Si tratta di proposte inserite nel quadro delle attività promosse da Auser e, per quanto riguarda la ginnastica dolce, nell'ambito del progetto "Anziani e Benessere", finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la Regione Liguria e realizzato con il coinvolgimento del Forum Terzo Settore Liguria.

Tra le iniziative in calendario c'è la ginnastica dolce, pensata come momento di attività fisica e contemporaneamente di incontro e socializzazione. Gli appuntamenti si svolgeranno il martedì e il giovedì, dalle 10.30 alle 11.30, presso il Red Pepper di via Cristoforo Colombo 10 a Vallecrosia, nelle vicinanze dell'Eurospin. Il calendario comprende gli incontri del 6, 13, 20 e 27 ottobre, quindi del 3, 10, 17 e 24 novembre, per proseguire nel mese di dicembre con appuntamenti il 10, 15, 22, 29 e 31. Per informazioni è possibile rivolgersi al Punto di ascolto telefonico Auser ai numeri 345-0630267 (Daiana) e 373-7174617 (Giancarlo). L'attività è organizzata da Auser Ventimiglia.

Accanto all'attività motoria, Auser Ventimiglia propone anche "I pomeriggi in Musica", un'iniziativa dedicata agli amanti della musica e del canto. Gli incontri sono in programma presso il salone a fianco del Chiostro di Sant'Agostino, con quattro appuntamenti fissati nelle giornate di mercoledì 14, 21 e 28 ottobre e 4 novembre, sempre dalle 16 alle 18. L'obiettivo dichiarato dalla locandina è quello di trascorrere insieme il pomeriggio, con gli appassionati che "suoneranno e canteranno per voi". Un'occasione quindi per ascoltare musica, cantare e soprattutto condividere qualche ora in un clima di convivialità, rafforzando quella dimensione di socialità che rappresenta uno degli elementi centrali delle attività dell'associazione.

Le iniziative di Auser Ventimiglia non si limitano però agli appuntamenti aggregativi. È infatti operativo anche il Punto di ascolto e segretariato sociale, un servizio pensato per offrire un riferimento alla cittadinanza e rispondere alle esigenze di chi ha bisogno di informazioni, orientamento o semplicemente di un interlocutore. Il servizio telefonico è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, al numero 345-0630267. Auser Ventimiglia invita chi chiama a lasciare eventualmente un messaggio indicando nome, cognome e numero di telefono, così da poter essere successivamente ricontattato.

Il filo conduttore delle tre proposte è dunque quello di favorire il benessere e contrastare la solitudine attraverso occasioni concrete di incontro e partecipazione. Da una parte l'esercizio fisico della ginnastica dolce, dall'altra la musica e il canto come strumenti di aggregazione, mentre il Punto di ascolto garantisce un servizio di riferimento durante la settimana. Un insieme di attività che guarda soprattutto alle persone anziane, ma che punta più in generale a costruire occasioni di comunità. Auser Ventimiglia rinnova così la propria presenza sul territorio con un programma articolato che accompagnerà i mesi autunnali e parte dell'inverno.