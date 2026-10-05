Fontana decorata, San Biagio della Cima rende omaggio al suo legame con le rose (Foto)

San Biagio della Cima rende omaggio al suo legame con le rose decorando una fontana.

Un'iniziativa che ha così trasformato una piazza in un'opera d'arte. "Il legame tra San Biagio della Cima e le rose ha radici profonde e abbiamo voluto rendergli omaggio con un piccolo tributo: rose dipinte a mano, girali e cornici in toni di rosa antico, ocra e verde salvia che decorano la fontana come un affresco d’altri tempi" - fa sapere l'Amministrazione comunale di San Biagio della Cima.

"Un grazie di cuore va a Marika Martini, bravissima decoratrice, che con mano esperta e tanta pazienza ha trasformato una parte della nostra piazza in un’opera che ci auguriamo renda orgogliosa tutta la comunità" - sottolinea - "Passate a vederla di persona, le foto non le rendono giustizia. E se avete ricordi o fotografie storiche legate alle rose del nostro paese, ci farebbe piacere raccoglierle: la storia di San Biagio è anche la vostra".