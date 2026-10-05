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Attualità | 05 ottobre 2026, 14:06

Sanremo, pulizia delle ecoisole in diverse zone della città (Foto)

Interventi in via Dante, zona Casinò, Foce e corso Vittorio Emanuele, coordinati dall’assessorato all’Ambiente e realizzati da Amaie Energia.

Nei giorni scorsi si sono svolti gli interventi di pulizia delle ecoisole dislocate in diversi punti della città: da via Dante all'area adiacente al Casinò, dal quartiere della Foce a corso Vittorio Emanuele.

Le operazioni sono coordinate dall’assessorato all’ambiente guidato da Ester Moscato ed effettuate da Amaie Energia.

"Questi interventi – dichiara l’assessore Moscato migliorano l'impatto visivo e l'igiene dei nostri quartieri, soprattutto delle zone più frequentate. Colgo l'occasione per ricordare il rispetto delle regole del conferimento dei rifiuti, invitando a evitarne l'abbandono all'esterno dei contenitori. Tutti insieme possiamo collaborare per una città più pulita”.

Redazione

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