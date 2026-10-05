Tre studenti imperiesi a Strasburgo: al Parlamento europeo i giovani vincitori del concorso sulla transizione ecologica

È iniziato oggi, lunedì 5 ottobre, il viaggio verso Strasburgo dei 30 studenti liguri vincitori della 29esima edizione del concorso "Diventiamo cittadini europei: 30 giovani al Parlamento europeo", iniziativa promossa dall’Assemblea legislativa della Liguria. Tra i partecipanti ci sono anche tre studenti della provincia di Imperia, tutti iscritti al Liceo Vieusseux: Erik Bernardi Germanotta, Alessio Martini e Roberto Polselli. I tre giovani fanno parte della delegazione che nei prossimi giorni raggiungerà la sede del Parlamento europeo, dove avranno l’opportunità di conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni comunitarie e di vivere un’esperienza di particolare valore formativo.

In totale sono 30 gli studenti liguri che prendono parte al viaggio: 16 provenienti da Genova, 7 da Chiavari, 4 da Savona e, appunto, 3 dalla provincia di Imperia. La delegazione sarà accompagnata da alcuni docenti e dai consiglieri regionali Giovanni Boitano, Sandro Garibaldi e Giovanni Battista Pastorino. Il percorso organizzato dall’Assemblea legislativa non sarà però dedicato esclusivamente alla visita delle istituzioni europee, ma permetterà ai ragazzi di approfondire anche la storia del territorio compreso tra Francia e Germania, una zona che per secoli è stata teatro di conflitti e divisioni.

La prima tappa sarà infatti il Memoriale dell’Alsazia e Mosella, nella località francese di Schirmeck, dove gli studenti potranno conoscere le vicende legate al lungo e sanguinoso conflitto franco-prussiano, arrivando fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Un itinerario pensato per aiutare i giovani a comprendere quanto sia stato complesso e doloroso il percorso che ha portato alla costruzione dell’Europa contemporanea. La seconda tappa sarà invece il Forte di Schoenenbourg, una delle principali fortificazioni della celebre Linea Maginot. Un passaggio attraverso la storia del Novecento che farà da introduzione alla successiva visita alle istituzioni europee.

Mercoledì 7 ottobre la delegazione raggiungerà Strasburgo e il Parlamento europeo, dove gli studenti assisteranno a una parte della seduta plenaria. A seguire è prevista la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso, che quest’anno ha posto al centro una delle grandi sfide dell’Unione europea: la transizione ecologica. Ai ragazzi è stato chiesto di confrontarsi sulla posizione dell’Europa rispetto a un processo considerato non soltanto ambientale, ma anche economico e sociale, con l’obiettivo di costruire un modello sostenibile ed equo.

Il concorso "Diventiamo cittadini europei" è previsto dalla legge regionale 6 agosto 1996 n. 35, dedicata agli interventi per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea, ed è rivolto agli studenti delle classi terza, quarta e quinta delle scuole secondarie di secondo grado, pubbliche e private, della Liguria. Per i tre ragazzi del Liceo Vieusseux, Erik Bernardi Germanotta, Alessio Martini e Roberto Polselli, la partecipazione rappresenta quindi un’occasione per portare anche la voce degli studenti imperiesi nel cuore delle istituzioni comunitarie.

Il viaggio assume inoltre un significato particolare proprio per il luogo scelto per la visita: Strasburgo è uno dei simboli della costruzione europea e della riconciliazione tra Paesi che per decenni si sono combattuti. Attraverso la visita ai luoghi della memoria e successivamente al Parlamento europeo, gli studenti saranno accompagnati in un percorso che lega passato e presente, mostrando concretamente come dalle tragedie dei conflitti europei sia nato un progetto comune. Un’esperienza che, per i giovani imperiesi e per tutti gli altri partecipanti, potrà rappresentare un momento importante di formazione e di conoscenza dell’Europa.