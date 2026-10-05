Apre il Nido dei Colori a Camporosso Mare, Gibelli: "Accoglierà trentasei bambini" (Foto)

Apre il nuovo nido d’infanzia a Camporosso Mare. Questa mattina il sindaco Davide Gibelli, accompagnato dalla sua Amministrazione, ha partecipato all'apertura ufficiale della nuova struttura dal design innovativo in via Braie che potrà accogliere trentasei bambini del territorio per la fascia d’età che parte dai tre ai trentasei mesi.

L'edificio era stato buttato giù completamente nell'estate del 2023 per poi essere ricostruito interamente grazie a un finanziamento Pnrr di 1.064.000,00 euro e a un cofinanziamento comunale di 56.000,00 euro per un totale di 1.120.000,00 euro. "Oggi è una giornata importante, speciale per la nostra città" - commenta il sindaco Davide Gibelli - "Apre le porte il Nido dei Colori di Camporosso Mare, il nuovo spazio che accoglierà 36 bambine e bambini e che nasce con l’obiettivo più bello: offrire loro un luogo dove crescere, giocare, imparare e sentirsi accolti e a casa".

L’intervento ha interessato anche il rifacimento della pavimentazione in asfalto e la realizzazione di corridoi pedonali protetti. "È un investimento concreto sui nostri bambini e sulle famiglie ma soprattutto sul futuro della nostra comunità" - sottolinea il primo cittadino - "Un luogo bello, moderno e accogliente, progettato con attenzione e cura in ogni dettaglio, perché i più piccoli possano vivere ogni giorno esperienze di crescita in un ambiente sereno e stimolante".

Inoltre, davanti al nuovo nido d'infanzia a Camporosso mare, è stata realizzata un'area “Kiss and ride”, che consente una sosta brevissima per accompagnare i bambini all’interno del nido senza la necessità di cercare parcheggio. "Rivolgo un sincero augurio di buon lavoro a tutto il personale della cooperativa Raggio di Sole, a cui affidiamo il prezioso compito di accompagnare i nostri bambini in questo importante percorso, con professionalità, attenzione e sensibilità" - afferma Gibelli - "Vedere nascere una realtà come questa è motivo di grande emozione e orgoglio perché una città cresce davvero quando sa prendersi cura dei suoi cittadini più piccoli. Investire nei bambini significa investire nel futuro della nostra città".