Nuova area “Kiss and ride” davanti al nido d’infanzia, cambia la viabilità a Camporosso Mare (Foto)

Nuova area “Kiss and ride” davanti al nido d’infanzia. Cambia così la viabilità a Camporosso Mare. Il tratto di strada a doppio senso di marcia diventa a senso unico. "Il tratto terminale di via Braie è stato trasformato da strada a doppio senso di marcia a senso unico per migliorare la sicurezza e rendere più agevole l’accesso alla struttura" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "L’intervento ha interessato anche il rifacimento della pavimentazione in asfalto e la realizzazione di corridoi pedonali protetti, pensati per garantire un percorso sicuro ai bambini e alle famiglie negli orari di ingresso e uscita".

"La novità più significativa è l’introduzione del sistema 'kiss and ride', una modalità già diffusa in numerosi paesi e particolarmente utilizzata davanti a scuole e strutture educative. Il principio è quello di consentire una sosta brevissima per accompagnare i bambini all’interno del nido senza la necessità di cercare parcheggio, riducendo così congestionamenti e manovre potenzialmente pericolose" - illustra il primo cittadino - "Le auto possono fermarsi per il tempo strettamente necessario. Il genitore accosta nell’area dedicata, scende dal veicolo, accompagna il proprio figlio all’interno del nido, gli dà un bacio e riparte. Una soluzione che coniuga praticità, fluidità del traffico e tutela dei pedoni, contribuendo a rendere più ordinata e sicura l’area antistante la struttura".