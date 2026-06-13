Camporosso inaugura il nuovo nido d’infanzia in via Braie, Gibelli: "Dal prossimo settembre accoglierà i bambini" (Foto e Video)

Camporosso inaugura il nuovo nido d’infanzia. Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina alla presenza di autorità civili, locali e regionali, di associazioni e cittadini.

Un’opera attesa dalla comunità che, a partire dal prossimo settembre, potrà accogliere i bambini del territorio. L'edificio di via Braie era stato buttato giù completamente nell'estate del 2023 per essere poi ricostruito interamente grazie a un finanziamento Pnrr di 1.064.000,00 euro e a un cofinanziamento comunale di 56.000,00 euro per un totale di 1.120.000,00 euro. Il nuovo fabbricato dal design innovativo è finalmente pronto e garantirà un’utenza di oltre trenta bambini per la fascia d’età che parte dai tre ai trentasei mesi. L’intervento ha interessato anche il rifacimento della pavimentazione in asfalto e la realizzazione di corridoi pedonali protetti. "Un’opera che la nostra comunità attendeva da tempo e che, a partire dal prossimo settembre, accoglierà i bambini e offrirà un importante sostegno alle famiglie del nostro territorio" - dice il sindaco Davide Gibelli - "Con il taglio del nastro celebreremo un traguardo significativo, frutto di impegno, visione e attenzione verso le nuove generazioni".

Inoltre, davanti al nuovo nido d'infanzia a Camporosso mare, è stata realizzata un'area “Kiss and ride”, che consente una sosta brevissima per accompagnare i bambini all’interno del nido senza la necessità di cercare parcheggio. Uno strumento, dunque, pensato e messo in atto dall'Amministrazione comunale per migliorare la gestione della viabilità scolastica limitando la sosta selvaggia e aumentando i livelli di sicurezza stradale.