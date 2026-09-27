Potrebbe essere Alessandro Bogliolo il prossimo procuratore di Imperia

Potrebbe essere Alessandro Bogliolo il prossimo procuratore della Repubblica di Imperia. La Quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha indicato il magistrato come candidato alla guida della Procura imperiese, la decisione dovrà adesso passare al vaglio del Plenum del CSM.

Bogliolo, 61 anni, originario di Alassio e oggi sostituto procuratore generale alla Corte d’Appello di Genova, tornerebbe a Imperia, dove ha lavorato per otto anni, dal 2010 al 2018, come pubblico ministero. Tra le inchieste che lo hanno visto impegnato ci sono quelle legate al porto turistico di Imperia e al successivo fallimento della Porto di Imperia Spa, oltre al procedimento sulla maxi lottizzazione abusiva di Dolcedo e sulle occupazioni abusive di suolo demaniale. Bogliolo aveva inoltre seguito l'indagine relativa ai lavori di ristrutturazione di villa Ninina e quella sulle colonnine di Calata Cuneo.

A contendere a Bogliolo la guida della Procura di Imperia erano Maria Paola Marrali, sostituto procuratore a Imperia, Ruggero Mauro Crupi, procuratore facente funzioni a Biella, e Manuela Pedrotta, sostituto procuratore a Torino.

Se la proposta della Quinta commissione verrà confermata, Bogliolo prenderà il posto di Alberto Lari, procuratore di Imperia dal 2017.