Bicicletta e longevità, la Liguria di Ponente si candida terra d'elezione per il turismo silver

Si è chiusa a Laigueglia la nuova tappa del programma cicloturistico "Strade del Mare", promosso dall'Associazione dei Comuni delle Antiche Vie del Sale con il sostegno della Fondazione De Mari, su progetto di Daniela Carrea e con la collaborazione tecnica e organizzativa di Alassio4Fun e del suo presidente Giorgio Nannei. La giornata nasce dal dialogo tra l'Associazione e il Liguria Longevity Project di CNA Imperia, una sinergia che affonda le radici in altre esperienze già condivise sul territorio, come Olioliva, e che punta a mettere in rete i piccoli comuni, i sentieri e le imprese del Ponente ligure.

Alla Bike Experience gratuita, aperta a ebike, gravel e mountain bike lungo l'anello di 45 chilometri tra costa ed entroterra, hanno risposto numerosi appassionati arrivati da Piemonte e Lombardia, in gran parte rappresentanti del cosiddetto target silver. Accompagnati dalle guide di Alassio4Fun e coordinati dal presidente Giorgio Nannei, i partecipanti hanno attraversato borghi, uliveti e le antiche vie Marenche, scoprendo un pezzo di Liguria che si racconta pedalando lentamente, tra un tornante e l'altro dell'entroterra e gli scorci improvvisi sul mare. Un'esperienza che dà corpo alla filosofia olistica del Liguria Longevity Project, per cui il movimento all'aria aperta è, insieme alla buona cucina e ai prodotti tipici del territorio, uno dei pilastri di un invecchiamento sano e attivo.

Studi e ricerche internazionali, dal Copenhagen City Heart Study alle analisi condotte sulle cosiddette Blue Zones del pianeta — le aree del mondo dove si registra la maggiore concentrazione di centenari — dimostrano come pedalare con regolarità e vivere all'aria aperta siano tra i fattori più associati a una vita più lunga e in salute, con effetti che vanno da un'aspettativa di vita superiore a un'età biologica più bassa rispetto a quella anagrafica. Dati che confermano come la Liguria di Ponente, tra battigia e sentieri collinari, abbia tutte le carte in regola per candidarsi a laboratorio di un nuovo prodotto turistico costruito attorno al benessere e alla qualità della vita.

"Ogni volta che le Antiche Vie del Sale si trasformano in un percorso da pedalare, riscopriamo quanto i nostri borghi abbiano ancora da raccontare a chi li attraversa lentamente" — dichiara Alessandro Navone, presidente dell'Associazione dei Comuni delle Antiche Vie del Sale — "La tappa di Laigueglia ci ha confermato quanto gli atleti silver, arrivati fin da Piemonte e Lombardia, sappiano apprezzare un modo diverso di conoscere il territorio, che è anche il passo giusto per prendersi cura di sé e delle comunità che si incontrano lungo la strada".

"Il legame tra bicicletta e longevità non è soltanto un'intuizione, ma un dato che la scienza conferma sempre più spesso" — dichiara Luciano Vazzano, direttore CNA Imperia — "La Ciclovia Riviera dei Fiori, che corre a picco sul mare da Andora a Ospedaletti, è l'infrastruttura ideale per trasformare questo beneficio in un'abitudine quotidiana: pedalare respirando la salsedine, senza il traffico delle strade a scorrimento veloce, è già di per sé un piccolo gesto di cura verso il proprio corpo, oltre che il modo più naturale per vivere il paesaggio. Un vero alleato di un invecchiamento sano e attivo per chi la percorre, tappa dopo tappa, pedalata dopo pedalata".