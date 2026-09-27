lunedì 12 ottobre
Imperia, il 13 ottobre una dimostrazione di Protezione civile al porto per sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei disastri naturali
Imperia, il 13 ottobre una dimostrazione di Protezione civile al porto per sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei disastri naturali
Leggi le ultime di: Attualità
 / Attualità

Attualità | 27 settembre 2026, 07:09

Paolo Arena lascia il commissariato di Ventimiglia, Di Muro: "Grazie per il proficuo lavoro e la sinergica collaborazione"

"Al dottor Arena i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera!", dice il sindaco

Paolo Arena lascia il commissariato di Ventimiglia, Di Muro: &quot;Grazie per il proficuo lavoro e la sinergica collaborazione&quot;

Il primo dirigente Paolo Arena lascia il commissariato di Polizia di Stato di Ventimiglia.

"Rivolgo un sincero ringraziamento al Primo Dirigente della Polizia di Stato, Paolo Arena, che da lunedì lascerà la direzione del commissariato di Ventimiglia per assumere un nuovo incarico" - dice il sindaco Flavio Di Muro.

"A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale, desidero ringraziarlo per il proficuo lavoro svolto in questi anni e per la sinergica collaborazione che ha contraddistinto il rapporto tra il commissariato e il comune di Ventimiglia, soprattutto sul fronte dell’immigrazione e della tutela dell’ordine pubblico" - sottolinea il primo cittadino - "Al dottor Arena i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera!".

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium