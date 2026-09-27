Paolo Arena lascia il commissariato di Ventimiglia, Di Muro: "Grazie per il proficuo lavoro e la sinergica collaborazione"

Il primo dirigente Paolo Arena lascia il commissariato di Polizia di Stato di Ventimiglia.

"Rivolgo un sincero ringraziamento al Primo Dirigente della Polizia di Stato, Paolo Arena, che da lunedì lascerà la direzione del commissariato di Ventimiglia per assumere un nuovo incarico" - dice il sindaco Flavio Di Muro.

"A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale, desidero ringraziarlo per il proficuo lavoro svolto in questi anni e per la sinergica collaborazione che ha contraddistinto il rapporto tra il commissariato e il comune di Ventimiglia, soprattutto sul fronte dell’immigrazione e della tutela dell’ordine pubblico" - sottolinea il primo cittadino - "Al dottor Arena i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera!".