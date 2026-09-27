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Attualità | 27 settembre 2026, 19:21

27 settembre, Bordighera celebra la Giornata mondiale del turismo

"Credo molto in un’idea di turismo di qualità, sostenibile e sempre più destagionalizzato", dice il sindaco Baldassarre

27 settembre, Bordighera celebra la Giornata mondiale del turismo

Bordighera celebra la Giornata mondiale del turismo. Il 27 settembre è, infatti, il giorno di promozione globale del valore sociale, culturale, politico ed economico del settore Turistico e del suo contributo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

"Il turismo è una parte importante dell’identità e del futuro di Bordighera" - dice il sindaco Marzia Baldassarre - "La nostra città ha una storia, un paesaggio e un patrimonio straordinari: il mare, le palme, i giardini, le ville storiche, la cultura, lo sport, le tradizioni e le nostre eccellenze. Il nostro compito è valorizzarli e metterli in rete, costruendo un’offerta capace di raccontare la città in tutte le sue sfumature".

"Credo molto in un’idea di turismo di qualità, sostenibile e sempre più destagionalizzato, capace di creare opportunità per le attività economiche e, allo stesso tempo, di valorizzare i luoghi e le persone che rendono Bordighera unica" - sottolinea il primo cittadino - "In questa giornata, voglio, quindi, ringraziare tutti gli operatori turistici, i commercianti, i ristoratori, le associazioni e tutti coloro che ogni giorno contribuiscono ad accogliere chi sceglie Bordighera. Continuiamo a lavorare insieme perché Bordighera sia una città da visitare, da vivere e, soprattutto, da amare in ogni stagione".

Elisa Colli

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