Confindustria Imperia premia tredici aziende centenarie tra le associate (Foto)

Sono tredici le aziende centenarie associate a Confindustria Imperia che l’associazione degli industriali imperiesi ha premiato oggi pomeriggio, domenica 27 settembre, all’Expo Salso di Imperia nell’ambito degli eventi collaterali alla mostra “Passaggi di tempo” organizzata per il suo 100° compleanno.

La premiazione si è svolta al termine della tavola rotonda “Latta d’artista - Il legame tra arte e industria dalla storia della produzione di lattine per olio di oliva, alla realizzazione di opere di scultura e pittura con la latta di Riccardo Guatelli”, evento organizzato da Confindustria Imperia in collaborazione con Asa Italia e Collezione Tiziana e Riccardo Guatelli. A consegnare la targa commemorativa è stato il presidente di Confindustria Imperia, Luciano Tesorini, accompagnato dal direttore generale Paolo Della Pietra.

A ricevere il riconoscimento sono state, a cominciare dall’azienda più anziana: Arimondo Srl (1791), Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia Srl (1827), Hotel Miramare The Palace (1870), Hotel Royal (1872), Hotel Europa Palace (1874), Grand Hotel des Anglais (1888), Hotel de Paris Sanremo (1897), Casinò di Sanremo (1905), Pietro Isnardi Srl (1908), Fratelli Carli Spa (1911), Abate & C. Srl (1920), Giuseppe Calvi & C. Srl (1921), Strescino Srl (1921).

"Non potevamo festeggiare il nostro centesimo compleanno senza celebrare quello delle nostre aziende associate la cui storia è cominciata addirittura prima della nostra" – spiega il presidente di Confindustria Imperia, Luciano Tesorini - "Il pensiero che nel Ponente Ligure già a fine ‘700 alcune aziende avevano dato il via alla loro attività che portano avanti ancora oggi, è quasi emozionante. È per noi un vanto poter contare su imprese secolari tra le nostre associate, sono un segno tangibile di come l’industria da sempre accompagni la storia economica e sociale del nostro territorio, cosa che continuerà a fare in futuro. È stato un onore e una grande emozione poter consegnare loro un piccolo riconoscimento che testimonia il valore che rappresentano per l’associazione".

Il ricco programma delle iniziative, tutte ad ingresso libero e senza prenotazione, per il centenario in programma all’Expo Salso di Imperia (Calata Anselmi, 2) comprende, oltre alla mostra, spettacoli, concerti, conferenze, proiezioni, convegni, visite guidate e tavole rotonde, è stato preparato grazie all’aiuto di molti partners: Comune di Imperia, Provincia di Imperia, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Riviere di Liguria e Regione Liguria hanno dato il loro patrocinio; Sanpaolo Invest Private Banker è main sponsor; Casinò di Sanremo Spa, Fratelli Carli Spa, Mastelli Srl, Studio Parolini Stp Società benefit, Mela Srl, Asa Italia Srl, Ibf Fassi Spa, Uniservind Srl e Ance Servizi Srl che hanno fatto da sponsor mentre FiberCop Spa, Associazione Culturale Museo Guatelli, Municipia Spa, Floriseum - Museo del fiore hanno dato la loro preziosa collaborazione.

Lunedì 28 settembre, dalle 9.30 alle 12.30, avrà luogo una visita alla mostra “Passaggi di tempo - Il cambiamento come motore dello sviluppo imprenditoriale del Ponente ligure”, seguita da una lezione di educazione finanziaria a cura di San Paolo Invest. Entrambe le iniziative della mattinata sono rivolte agli studenti delle scuole superiori. Alle 17.30, si svolgerà il talk “Imprese e valore: il percorso verso la Società Benefit” a cura dello Studio Parolini - Commercialisti Società Benefit, sponsor del 100° di Confindustria Imperia. L’incontro affronterà il tema dell’evoluzione del modello d’impresa, con l’obiettivo di integrare la ricerca del profitto con la creazione concreta di valore sociale, ambientale e territoriale. L’evento sarà incentrato sulle Società Benefit, sul percorso verso questa forma societaria compiuto dallo stesso Studio Parolini e sui vantaggi che ne derivano. A raccontare la loro esperienza ci saranno anche la Fratelli Carli Società Benefit, la Mastelli e l’azienda Mela di Taggia. Insieme spiegheranno cosa significa essere una Società Benefit e come si fa a diventarlo. L’iniziativa è rivolta particolarmente agli imprenditori del territorio, per condividere riflessioni su questo argomento estremamente attuale. L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

Martedì 29 settembre, dalle 9.30 alle 12.30, avrà luogo una visita guidata da Enzo Ferrari alla mostra “Passaggi di tempo - Il cambiamento come motore dello sviluppo imprenditoriale del Ponente ligure” rivolta agli studenti delle scuole medie. Il percorso espositivo è libero e organizzato per isole tematiche. All’ingresso la parte iniziale sarà dedicata alla storia di Confindustria Imperia, in un parallelo storico con quella dell’industrializzazione del Ponente Ligure dal 1926 ad oggi. La visita potrà quindi procedere in ordine sparso incontrando diverse sezioni. Ci sarà spazio per il campo largo dell’alimentare, dove a farla da padrone sarà il mondo produttivo legato all’olio ma che sarà spazio anche ad altre realtà importanti dello stesso comparto. Il florovivaismo troverà spazio raccontando come è riuscito a restare sempre sulla cresta dell’onda per cambiando pelle nel tempo. Il turismo porterà alla scoperta della recente forte propensione al lusso attraverso la storia secolare delle sue più importanti strutture ricettive e di altre realtà accomunate dallo stesso target di clientela. La nautica narrerà la sinergia complementare tra cantieristica e porti, dimostrando la vitalità strategica della blue economy per lo sviluppo del territorio. Il mondo delle costruzioni farà vedere il nuovo volto di un lavoro che si sta rifacendo il look sdoganandosi da cliché che non gli appartengono più, mentre l’Information Technology vestirà i panni della cenerentola che ha vissuto il cambiamento più radicale nel periodo di tempo più breve. E così via per molte altre aziende che pur non appartenendo ad un settore di peso, hanno scritto un pezzo importante della storia dell’industria del Ponente Ligure.

Mercoledì 30 settembre alle 18, andrà in scena un talk a cura di Federico Marchi dal titolo “Confindustria Imperia: 100 anni di storia, tra sviluppo e passione”. Un monologo in cui il giornalista ripercorrerà questo lungo periodo di tempo, intrecciando la storia di Confindustria e dell’economia locale con i grandi eventi accaduti in Italia e nel Mondo. Ed ecco che si passerà dalla costituzione della sezione imperiese dell’Unione Industriali al primo sbarco dell’uomo sulla Luna, dall’acquisto della sede di Villa Carli al primo disco dei Beatles, dalla costruzione dell’Autostrada dei Fiori alla riconquista del titolo dei pesi massimi da parte di Muhammad Alì. Ingresso libero. La grande mostra dedicata alla storia e all’evoluzione dell’economia del territorio “Passaggi di tempo - Il cambiamento come motore dello sviluppo imprenditoriale del Ponente ligure” resterà aperta gratuitamente al pubblico tutti i giorni fino a mercoledì 30 settembre, dalle o9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare Confindustria Imperia scrivendo a info@confindustria.imperia.it o telefonando al +39 0183 650551.