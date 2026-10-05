Ventimiglia: in via Gramsci al via la riqualificazione del marciapiede, intervento da 100mila euro (Foto)

Sono in corso i lavori di riqualificazione del marciapiede di via Gramsci a Ventimiglia, per un investimento complessivo di 100 mila euro e una durata prevista di circa due mesi. Nei giorni scorsi il sindaco On. Flavio Di Muro e il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Marco Agosta hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere, verificando direttamente lo stato di avanzamento delle opere. Secondo quanto riferito dall'Amministrazione comunale, le lavorazioni stanno procedendo regolarmente e nel rispetto del programma previsto. L'intervento punta a migliorare non soltanto l'aspetto della zona, ma anche la funzionalità e la fruibilità dello spazio pubblico.

Il progetto prevede una serie di opere che interesseranno complessivamente l'area. Tra gli interventi programmati figura innanzitutto l'impermeabilizzazione del solaio del condominio, alla quale si aggiungerà il rifacimento del marciapiede. Saranno inoltre installati nuovi punti luce, con l'obiettivo di migliorare l'illuminazione della zona, mentre il progetto comprende anche una nuova sistemazione del verde. In particolare, è prevista la ripiantumazione di dieci alberature ornamentali, così da restituire anche una maggiore qualità dal punto di vista ambientale e del decoro urbano. L'opera si inserisce quindi in un intervento più ampio di manutenzione e riqualificazione.

"Con questo intervento vogliamo restituire decoro e funzionalità a una zona della nostra città, intervenendo su un'infrastruttura che necessitava di essere riqualificata – dichiara il sindaco On. Flavio Di Muro –. È un lavoro che si inserisce in un percorso più ampio di attenzione ai quartieri e agli spazi pubblici". Il primo cittadino sottolinea inoltre come la zona sia stata già interessata da un'altra importante opera pubblica, con la riqualificazione del plesso scolastico delle scuole medie Biancheri. "Questa parte di Ventimiglia ha già visto un importante intervento con la riqualificazione del plesso scolastico delle scuole medie Biancheri e oggi proseguiamo con un'altra opera concreta sul territorio".

Sulla stessa linea anche il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Marco Agosta, che evidenzia la natura complessiva dell'intervento. "Non si tratta soltanto di rifare un marciapiede – aggiunge Agosta –, ma di realizzare un intervento complessivo che comprende impermeabilizzazione, nuova illuminazione e sistemazione del verde". L'Amministrazione comunale punta così a concentrare in un'unica opera diverse esigenze di manutenzione dell'area, intervenendo tanto sull'infrastruttura quanto sugli elementi di arredo e sul verde urbano. "Abbiamo programmato le diverse lavorazioni per migliorare il decoro e la fruibilità dell'area", conclude l'assessore.

I lavori, del valore complessivo di 100 mila euro, dovrebbero concludersi nell'arco di due mesi, salvo eventuali variazioni legate all'andamento del cantiere. L'intervento su via Gramsci viene presentato dal Comune come parte di un più ampio percorso di attenzione alla manutenzione degli spazi pubblici e ai quartieri della città di confine. L'obiettivo dichiarato è quello di proseguire con opere concrete capaci di migliorare progressivamente decoro, sicurezza e vivibilità delle aree urbane. Un programma che affianca gli interventi già realizzati o avviati in altre zone di Ventimiglia e che punta a riportare attenzione anche sulle infrastrutture di uso quotidiano.