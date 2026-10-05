Aurelia, coda di un chilometro tra Santo Stefano e Cipressa: disagi e tempi di percorrenza fino a 20 minuti

Disagi e rallentamenti nel pomeriggio lungo la via Aurelia tra Santo Stefano al Mare e Cipressa, dove si sono formate code di circa un chilometro in entrambe le direzioni. A provocare i rallentamenti è un tratto di carreggiata di circa 300 metri che, in prossimità del confine tra i due Comuni, è stato delimitato con paletti e riservato alle attività di cantiere. Una situazione che sta inevitabilmente incidendo sulla circolazione, particolarmente intensa nel corso del pomeriggio. Alle 15.30 il traffico risultava fortemente rallentato, con numerosi automobilisti costretti a procedere a passo d'uomo nel tratto interessato.

Secondo quanto segnalato da chi si trova in transito, per percorrere il chilometro interessato dalla coda sono necessari tra i 15 e i 20 minuti, a fronte di un tragitto che, in condizioni normali, richiederebbe un tempo decisamente inferiore. Le ripercussioni si registrano in entrambe le direzioni di marcia, con le code che si sviluppano sia verso Santo Stefano al Mare sia in direzione di Cipressa. Il restringimento della carreggiata, unito al normale volume di traffico sulla strada costiera, sta quindi creando una sorta di imbuto in uno dei principali collegamenti della Riviera.

A rendere ancora più evidente il disagio, secondo quanto riferito dagli automobilisti, è la situazione osservata nel corso del pomeriggio all'interno dell'area delimitata. Alle 15.30, infatti, non sarebbero stati presenti operai impegnati nelle lavorazioni, nonostante la porzione di strada sia stata transennata e riservata al cantiere. Una circostanza che ha suscitato qualche perplessità tra gli utenti della strada, soprattutto considerando il numero di veicoli costretti a rallentare e il conseguente allungamento dei tempi di percorrenza. "In questo modo si perde molto tempo per un tratto davvero breve", è il commento raccolto tra alcuni automobilisti in coda.

Il problema riguarda soprattutto la gestione della viabilità in presenza del restringimento, che obbliga le auto a concentrarsi nella parte di carreggiata disponibile. Il risultato è una coda che, con il passare delle ore, tende a raggiungere una lunghezza significativa e che coinvolge molte centinaia di automobilisti. In una zona già caratterizzata da una viabilità particolarmente delicata, ogni riduzione della sezione stradale può infatti avere ripercussioni importanti sulla circolazione. Particolare attenzione viene quindi rivolta alla durata dei lavori e alle modalità con cui verrà gestito il cantiere nei prossimi giorni.

Resta ora da capire quali siano le tempistiche previste per gli interventi e quando sarà possibile ripristinare la piena percorribilità dell'Aurelia. L'auspicio degli automobilisti è che, compatibilmente con le esigenze del cantiere, si possano limitare il più possibile i disagi e soprattutto evitare che il restringimento rimanga attivo nelle fasce orarie di maggiore traffico in assenza di lavorazioni effettivamente in corso. Nel frattempo, chi percorre l'Aurelia tra Santo Stefano al Mare e Cipressa è invitato a considerare possibili rallentamenti e ad affrontare il tratto con la necessaria prudenza.