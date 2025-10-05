Ventimiglia, sport e solidarietà: in tanti a "Corri per Fabiola" (Foto e video)

Sport e solidarietà a Ventimiglia. In tanti, questa mattina, hanno partecipato a “Corri per Fabiola", evento per ricordare Fabiola Brancato, la quarantaquattrenne prematuramente scomparsa nel 2018 nella città di confine.

Oltre 300 le persone, adulti e bambini, che hanno aderito alla settima edizione del Memorial Fabiola Brancato, manifestazione sportiva organizzata dallo sportello di ascolto e aiuto contro la violenza Noi4You, di cui Fabiola era volontaria, comune di Ventimiglia e Movimento è Vita suddivisa nelle categorie 10 chilometri, 5 kilometri e baby marathon.

La corsa è nata da un’idea della famiglia per concretizzare il desiderio di Fabiola: dar vita a un evento che con forza ricordi a tutti quanto siano fondamentali la prevenzione delle patologie oncologiche e la diagnosi precoce. Era, infatti, desiderio della povera Fabiola poter mandare un messaggio molto forte sull’importanza di questo tema a lei molto caro e per il quale cercava di battersi quotidianamente; per questo aveva pensato di organizzare una corsa e coinvolgere quante più persone possibile per sensibilizzarle.

I fondi raccolti saranno interamente destinati alla promozione dei progetti scolastici di prevenzione, ambito a cui l’associazione Noi4You si dedica da molti anni con continuità e impegno. In particolare, quest’anno prende avvio il nuovo progetto “Voci in gioco”, un percorso tra gioco, confronto e creatività per trasformare le esperienze dei ragazzi in voci che raccontano e costruiscono futuro. "È pensato per affrontare diverse tematiche sociali attraverso attività pratiche e giochi esperienziali che consentiranno ai ragazzi di mettersi alla prova, riflettere e crescere insieme" - fa sapere Laura Tibald, presidente di Noi4You - "Ogni esperienza sarà accompagnata da un incontro teorico di approfondimento, così da offrire strumenti di comprensione più ampi e consapevoli. Al termine del percorso, sarà realizzato un podcast che darà spazio e voce ai ragazzi, raccogliendo i loro punti di vista e le loro riflessioni: un vero e proprio coro di esperienze, idee e sensibilità giovanili".

Per l'occasione erano presenti anche i consiglieri regionali Enrico Ioculano, Walter Sorriento e Veronica Russo, il vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta, i consiglieri comunali Enzo Di Marco, Simone Bertolucci, Alessandro Leuzzi e Vera Nesci, che ha anche preso parte alla manifestazione vincendo un premio. Alla conclusione della gara si sono svolti, al belvedere Resentello la premiazione e l'estrazione finale dei pettorali.