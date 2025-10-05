Memoria storica e innovazione digitale, Ventimiglia si promuove con "Dina a Ventemigliusa" (Foto e video)

Ventimiglia si promuove con "Dina a Ventemigliusa". Il nuovo progetto storico-turistico è stato illustrato alla cittadinanza, nel pomeriggio odierno, nella sala Luigino Maccario al Forte dell'Annunziata.

"Dina a ventemigliusa racconterà la città. Grazie all'utilizzo di un semplice QRcode potrà andare in giro per il mondo, nelle vie e nelle piazze delle città, negli aeroporti, nelle stazioni, negli stadi ma anche negli hotel e nei ristoranti attraverso l'uso dello smartphone" - fa sapere l'assessore Serena Calcopietro - "Con questa iniziativa abbiamo voluto valorizzare le bellezze storico-culturali e paesaggistiche di Ventimiglia in modo nuovo e coinvolgente unendo il fascino del passato alla potenza delle tecnologie digitali. Un progetto storico-turistico innovativo sostenuto dall'Assessorato al Turismo del Comune, finanziato con le imposte di soggiorno e varato con le associazioni di categoria del tavolo del turismo".

Raccontati anche nuovi aneddoti di storia locale. "La canzone dialettale d’autore a Ventimiglia, negli anni ‘30 e '40, ha avuto un grande successo grazie al maestro Anacleto Hughes, un ufficiale dell’esercito che coltivava la duplice passione della musica e del dialetto, eseguendo un ricercato repertorio locale di canzoni d'autore" - racconta Dario Canavese della Cumpagnia d'i Ventemigliusi - "Nel 1946, con l'aiuto di sua moglie, ha deciso di mettere su una Corale di 'garcunete' con il costume ventemigliusu, che partecipò ai festival folocloristici con una fortunatissima serie di tournées in Italia e all’estero portando il ventemigliusu a livelli di prestigio nazionali ed europei. Le canterine, nel loro sgargiante costume ventemigliusu si esibiranno in sedi prestigiose quali il 'Parco Tivoli' di Copenaghen e sulla 'Leonardo da Vinci', nave ammiraglia della flotta italiana. Negli anni 80' Luigino Maccario, cultore della storia locale, riprende la promozione del patrimonio musicale dialettale intemelio e crea la 'Cumpagnia Cantante', un gruppo corale femminile in costume tipico".

"E' un progetto popolare e innovativo che nasce da una ricerca storica e iconografica profonda a partire da una fotografica originale del personaggio" - dice Marco Scullino della Cumpagnia d'i Ventemigliusi - "Luigino Maccario ha scritto come era l'abito e come la donne avrebbero dovuto portarlo. Parte da una base comune, il vestito appartiene anche a realtà vicine ma lavora nella specificità delle caratteristiche di quello ventimigliese. Ci sono altre persone che hanno parlato dell'abito ventimigliese ma non come lo ha fatto Luigino Maccario".

"Alcuni abiti storici della Cumpagnia d'i Ventemigliusi malauguratamente sono scomparsi e, quindi, una quindicina di anni orsono il Comitato ha provveduto a farne confezionare una ventina da una socia, la signora Belvedere" - dichiara Patrizia Bottiglieri che ha portato i saluti e i ringraziamenti del presidente del Comitato Pro Centro Storico Sergio Pallanca - "Tali abiti sono stati presenti in moltissime manifestazioni".

"Oggi, Confesercenti (settore turismo) con la Cumpagnia d'i Ventemigliusi, associazione per la salvaguardia del dialetto e delle tradizioni della cultura locale, fondata nel 1927, con la stretta collaborazione, sostegno e patrocinio del comune di Ventimiglia – assessorato alle manifestazioni e turismo, abbiamo riscoperto la vecchia tradizione del 'custume ventemigliusu', riportando all'attualità l'abito tipico e la sua 'capelìna' - afferma Sergio Scibilia di Confesercenti - "Unendo il fascino delle tradizioni locali con la promozione turistica della città, abbiamo creato 'Dina a Ventemigliusa', un nuovo personaggio con un nome scelto in omaggio al nostro patrono San Secondo, disegnato da una grafica professionista, che fornirà ai turisti e visitatori un nuovo servizio di 'guida digitale' con l'utilizzo, per la prima volta, della 'realtà aumenta' e dell'intelligenza artificiale. Può essere aggiornato in tempo reale e può comunicare, in modo immediato, informazioni e aggiornamenti a cittadini e turisti. Al suo interno c'è, infatti, anche un link che si collega direttamente al sito del Comune e alle sue manifestazioni. Si annunciano pure azioni di 'Guerriglia Marketing' non convenzionali, capaci di incuriosire le persone tanto da inquadrarlo e far apparire per magia, la nostra Dina, che racconterà nella loro lingua nazionale, la nostra Ventimiglia, invitandoli a venirci a trovare. Verranno, inoltre, distribuiti in città materiali, totem e adesivi. I siti coinvolti sono il Forte dell'Annunziata, la biblioteca Aprosiana, nell'ufficio Iat in stazione, il museo dei Balzi Rossi, l'area archeologica di Nervia e i giardini Hanbury. La città di Ventimiglia ora è moderna. Per Natale manderemo gli auguri con un semplice foglio di carta con un codice Qr. Gli auguri potranno essere inoltrati ad altre dieci persone".