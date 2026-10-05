Ventimiglia, l’associazione Noi4You presenta l’8° Memorial “Corri per Fabiola”

Torna sul litorale intemelio l'appuntamento con la solidarietà, la salute e la memoria. Domenica 11 ottobre, a partire dalle ore 10.00, il Belvedere Resentello di Ventimiglia ospiterà l’ottava edizione del Memorial Fabiola Brancato “Corri per Fabiola”.

La manifestazione sportiva è organizzata dallo sportello d’ascolto e centro antiviolenza Noi4You, con il patrocinio del Comune di Ventimiglia, per rendere omaggio alla volontaria quarantaquattrenne scomparsa nel 2018.

L'iniziativa nasce da una proposta della famiglia per dare continuità alla volontà di Fabiola, da sempre impegnata nel sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce.

Attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e degli appassionati di corsa, l'evento intende diffondere un messaggio di attenzione verso la tutela della salute. Il programma della giornata prevede tre diverse tipologie di percorso, studiate per accogliere atleti e famiglie: la prova sulla distanza dei 10 chilometri, la corsa di 5 chilometri e la tradizionale baby marathon riservata ai più piccoli, tutte con punto di partenza e traguardo fissati al Resentello.

L'organizzazione ha previsto riconoscimenti e premi per i primi classificati delle singole categorie e per i gruppi più numericamente rappresentati, grazie al sostegno dei numerosi sponsor territoriali che hanno aderito alla causa.

Le operazioni di preiscrizione si svolgeranno presso il Resentello nella giornata di sabato 10 ottobre, dalle 15.00 alle 17.00, mentre sarà possibile iscriversi direttamente la mattina della gara, domenica 11 ottobre, dalle 8.00 alle 9.45.

I proventi e le donazioni raccolti nel corso dell'evento saranno interamente destinati al finanziamento dei percorsi di sensibilizzazione ed educazione al rispetto promossi dall'associazione Noi4You negli istituti scolastici del Ponente ligure.