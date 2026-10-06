Sanremo, rassegna Palomar: donate reti di libri alle biblioteche scolastiche cittadine per formare nuovi lettori

Superare la dimensione temporale degli eventi del festival e radicare la passione per i libri all'interno del mondo scolastico. Con questo obiettivo la rassegna culturale Palomar, appuntamento sanremese dedicato alla narrativa horror, mystery e gialla per bambini e ragazzi, ha avviato un programma di donazione di volumi destinato alle biblioteche degli istituti scolastici che hanno aderito al progetto.

L'iniziativa punta ad arricchire la dotazione libraria degli istituti e a consentire agli studenti di approfondire i testi prima di partecipare agli incontri ufficiali con autrici e illustratrici. La fornitura dei volumi è stata strutturata grazie alla collaborazione tecnica con la Libreria Garibaldi di Sanremo, partner della manifestazione.

Curata dalle associazioni Talea e Pigna Mon Amour, la rassegna intende configurarsi come un presidio culturale permanente. L'intento principale è creare occasioni di incontro, ridurre i fattori di distanza che ostacolano l'accesso alla lettura e consolidare una rete integrata tra scuole ed enti territoriali per favorire la circolazione di storie e idee dalle prime classi della scuola primaria fino agli istituti di secondo grado.

Il coinvolgimento degli istituti superiori e gli incontri con gli autori

Una sezione centrale del piano riguarda gli studenti delle scuole superiori, fascia d'età nella quale la fruizione dei testi affronta una fase di cambiamento e richiede percorsi capaci di far riscoprire la lettura al di là degli obblighi didattici.

Tra gli istituti coinvolti figura il Liceo Linguistico G.D. Cassini di Sanremo, dove, con il coordinamento della docente Sara Di Vittori, le classi hanno ricevuto le opere e avviato la lettura preparatoria. Gli studenti parteciperanno ai dibattiti dal vivo con le autrici e illustratrici presenti in programma, tra cui Sara Simoni, Gabriella Giliberti e Lisa Merletti. L'impostazione ideata dagli organizzatori mira a proseguire la sinergia con il corpo docente di ogni ordine e grado per rendere i volumi fruibili ed inseriti nella quotidianità scolastica.