Taggia, alla scoperta del mare e del territorio: parte il percorso di educazione ambientale dell'Istituto comprensivo

Conoscere il territorio per imparare a rispettarlo e proteggerlo. È partito da Santo Stefano al Mare il nuovo percorso di educazione ambientale dell'Istituto comprensivo Taggia-Valle Argentina, dedicato alla scoperta del patrimonio naturale, storico e archeologico del Ponente.

La prima giornata ha portato gli studenti al Museo del Relitto Romano, dove i ragazzi hanno potuto approfondire la storia del relitto e delle testimonianze archeologiche conservate nei fondali del territorio.

Un viaggio anche sotto la superficie del mare. Tra i momenti centrali dell'incontro c'è stata la proiezione di un video realizzato direttamente sui fondali locali, attraverso il quale gli studenti hanno potuto osservare l'ambiente marino e conoscerne più da vicino le caratteristiche.

L'esperienza ha permesso così di unire educazione ambientale e conoscenza della storia locale, mostrando ai ragazzi un patrimonio spesso nascosto alla vista ma nel quale convivono biodiversità e testimonianze del passato. Il messaggio alla base dell'iniziativa è quello di legare la tutela alla conoscenza: osservare e comprendere ciò che circonda gli studenti diventa il primo passo per riconoscerne il valore e contribuire alla sua conservazione.

Quattro appuntamenti tra scuola e territorio. Quella di Santo Stefano al Mare rappresenta soltanto la prima tappa di un percorso complessivamente articolato in quattro incontri, realizzato grazie ai fondi del Piano Nazionale Scuola e Competenze 2021-2027.

Il modulo è stato fortemente voluto dalla dirigente scolastica Tiziana Montemarani, nell'ambito di una linea educativa che punta sulla collaborazione con il territorio e sull'apertura della scuola alle realtà che lo compongono. Un'impostazione che porta quindi l'attività didattica anche fuori dalle aule, permettendo agli studenti di conoscere direttamente l'ambiente nel quale vivono.

Alla partenza del progetto ha contribuito anche la partecipazione delle famiglie, che, sottolinea l'Istituto, hanno risposto con entusiasmo e fiducia all'iniziativa.