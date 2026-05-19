"Un Pastis al Bar Marco", ecco il romanzo d'esordio dell'autrice sanremese Morena Fellegara

"Un Pastis al Bar Marco", romanzo d’esordio di Morena Fellegara, è da oggi disponibile in tutte le edicole d’Italia come inserto a “La Gazzetta dello Sport”, all’interno della collana “Giallo Italia”.

Un grande traguardo per l’autrice sanremese nota per la serie di romanzi noir ambientati a Sanremo negli anni '80, con protagonista Mario, il "barista-investigatore".

“Avere il mio romanzo vicino al mitico quotidiano rosa, sempre presente nei miei ricordi di ragazza, sovente letto al tavolino del bar assaporando un capuccino e una brioche, è una soddisfazione enorme per me” racconta l’autrice, e continua “soprattutto questo giallo, che racconta di un tredici milionario al totocalcio e della misteriosa scomparsa della schedina vincente, ricordando aneddoti e partite di calcio del 1981. Infatti si apre proprio con la mitica frase “Attenzione Ameri sono Ciotti!”, sentita tante volte alla radio del Bar, prosegue poi con le telecronache e l’annuncio di un goal che cambia il risultato sulla schedina e il destino di uno dei protagonisti, Zumbo accanito cliente del Bar Marco”.

Un Pastis al Bar Marco è il primo di una serie di cinque romanzi, che hanno come protagonista il barista Mario e sono tutti ambientati al Bar Marco, locale realmente esistito in Via Martiri della Libertà a Sanremo.

Lo stile di Morena Fellegara è spesso descritto come un "noir mediterraneo nostalgico". Nonostante i delitti, la narrazione non è mai eccessivamente cupa o violenta, ma punta molto sull'atmosfera e sull'aspetto psicologico. I tratti distintivi della sua scrittura sono il realismo storico (Anni '80), che è una delle sue caratteristiche principali, l’autrice ricostruisce infatti minuziosamente la Sanremo del passato con riferimenti a cabine telefoniche, gettoni, auto d'epoca e brani musicali del periodo. È un'operazione memoria molto forte che coinvolge chi ha vissuto quegli anni. Altra tipicità dei suoi romanzi è l’ambientazione "Corale": Il Bar Marco non è solo uno sfondo, ma un vero microcosmo. Lo stile si sofferma molto sui dialoghi tra i clienti, sui "tipi umani" che frequentano il bancone e sulla parlata locale, rendendo la lettura molto familiare e autentica. Inoltre una caratteristica è il ritmo disteso: a differenza dei thriller moderni frenetici, i suoi libri hanno il ritmo di una chiacchierata al bar. L'indagine procede attraverso l'osservazione, l'ascolto e l'intuizione del protagonista Mario, riflettendo la vita di provincia. È curioso l’uso del dialetto: Morena inserisce spesso espressioni o termini tipici del dialetto sanremasco, che danno colore e verità ai personaggi senza mai rendere difficile la comprensione del testo. In sintesi, è un tipo di scrittura che unisce il mistero a un forte senso di appartenenza e nostalgia.

Il protagonista di tutta la serie è il barista Mario, il "Confessore" col grembiule. Mario non è un poliziotto, ma un osservatore silenzioso. Il suo "superpotere" è la capacità di ascoltare. Dietro al bancone, vede passare l'intera città: dal professionista che cerca un momento di relax, al disperato che affoga i debiti di gioco nel Pastis. Mario risolve i casi non con la tecnologia, ma conoscendo i vizi, le virtù e i segreti di chi frequenta il suo locale. È un uomo d'altri tempi, legato a valori semplici, che agisce spesso per un senso di giustizia verso la sua comunità. Mario, è ispirato inoltre proprio alla figura del padre dell’autrice. Attraverso i romanzi, Morena ha voluto ridare vita non solo a lui, ma a un modo di fare accoglienza e di vivere la socialità che oggi sta scomparendo.

Il Bar Marco è un vero microcosmo, ispirato al vero bar gestito negli anni passati dai genitori dell'autrice a Sanremo. Leggendo i libri, sembra quasi di sentirne l'odore di caffè e fumo. Negli anni '80, il bar era il social network dell'epoca. Lì si discuteva di tutto: dal Festival di Sanremo ai risultati della schedina, dai pettegolezzi di quartiere ai grandi eventi della cronaca. Il Bar Marco è descritto come un porto sicuro, un luogo dove il tempo sembra fermarsi, un rifugio dove ogni avventore ha il suo posto fisso e il suo "solito" da bere. Viene raccontata inoltre la Sanremo di una volta: attraverso le vetrine del bar, Morena Fellegara ci mostra una città che non c'è più, fatta di ritmi lenti e relazioni umane dirette, prima dell'avvento dei telefoni cellulari.

Il titolo Un pastis al Bar Marco, cita il liquore all'anice tipico della zona di confine con la Francia, molto amato a Sanremo. È il simbolo stesso dello stile di Mario: una bevanda che va sorseggiata con calma, proprio come va letta la sua storia. Nella vita "reale", Morena Fellegara lavora come infermiera presso l'ASL 1 e questa sua professione le ha dato una profonda sensibilità nel trattare l'animo umano e le fragilità delle persone, dote che riversa nella caratterizzazione psicologica dei suoi personaggi. Ha iniziato a pubblicare i suoi gialli con Fratelli Frilli Editori (storica casa editrice genovese specializzata in noir locali) nel 2020, ottenendo un rapido successo grazie al passaparola e alla capacità di far emozionare i lettori liguri e non solo.

Gli altri romanzi della serie “I delitti del Bar Marco”, seguono le indagini di Mario tra i tavoli da gioco e le atmosfere nostalgiche della Riviera ligure: