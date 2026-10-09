Sanremo Giovani 2026, sette nomi in Commissione: a novembre le selezioni dal vivo nella città dei fiori

Si completa la squadra chiamata a valutare i giovani talenti che aspirano a partecipare al percorso di selezione verso il Festival di Sanremo. La Commissione Musicale di Sanremo Giovani 2026 e Area Sanremo sarà composta da sette personalità provenienti dal mondo della musica, della radio, della televisione e della produzione artistica. A guidare i lavori sarà il direttore artistico Stefano De Martino, affiancato dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo. A loro si aggiungeranno Fabio Volo, Carlo Pastore, il Maestro Pino Perris, Noemi ed Ema Stokholma, chiamati a esaminare le proposte dei candidati e a individuare gli artisti meritevoli di proseguire il cammino verso il palco dell'Ariston.

Il calendario delle selezioni prevede un primo appuntamento alla fine di ottobre, quando si svolgeranno le audizioni dal vivo nella Sala A di via Asiago, a Roma. In questa fase saranno coinvolti esclusivamente i 60 artisti iscritti a Sanremo Giovani che avranno superato la selezione iniziale. Al termine delle audizioni saranno individuati 15 concorrenti, che si uniranno ai 15 artisti provenienti da Area Sanremo, dando vita a un gruppo complessivo di 30 giovani talenti pronti a contendersi un posto nelle fasi successive.

Il percorso entrerà quindi nel vivo proprio a Sanremo, dove si concentreranno alcuni degli appuntamenti più importanti della selezione. Nel mese di novembre la città dei fiori ospiterà due fine settimana di audizioni dal vivo, durante i quali i 30 artisti selezionati saranno chiamati a dimostrare il proprio valore davanti alla Commissione. Alle sessioni sarà presente anche il direttore artistico Stefano De Martino, che seguirà da vicino il percorso di scelta dei candidati destinati a contendersi l'accesso alla fase conclusiva.

Dalle audizioni sanremesi usciranno i sei finalisti, equamente suddivisi tra i due percorsi: tre provenienti da Sanremo Giovani e tre da Area Sanremo. Un passaggio decisivo per i giovani interpreti e autori che puntano a entrare nel circuito del Festival, con la possibilità di mettere in evidenza le proprie capacità davanti a una commissione composta da professionisti di diversi settori dell'industria musicale e dello spettacolo. Per Sanremo si tratterà inoltre di un nuovo momento di centralità nell'ambito della manifestazione canora, con la città nuovamente protagonista del percorso che accompagna i talenti emergenti verso il Festival.

Intanto, per favorire la più ampia partecipazione possibile, è stata decisa una proroga dei termini per presentare le candidature. Le iscrizioni, inizialmente previste in chiusura venerdì, resteranno aperte fino a lunedì 12 ottobre alle 18. Un'ulteriore opportunità per i giovani artisti interessati a partecipare a Sanremo Giovani 2026 e Area Sanremo, che avranno ancora qualche giorno a disposizione per candidarsi e provare a conquistare un posto nel percorso di selezione verso il Festival.