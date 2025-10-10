"Camminiamo insieme per la salute mentale", a Bordighera una passeggiata per promuovere inclusione e lotta allo stigma (Foto e video)

Una passeggiata all'aperto dal centro di salute mentale di Bordighera alla rotonda di Sant'Ampelio per promuovere salute mentale, inclusione e lotta allo stigma si è svolta questa mattina nella città delle palme. Un'iniziativa a cura del centro di salute mentale di Bordighera proposta in occasione della Giornata della salute mentale.

"Camminiamo insieme per la salute mentale" ha, infatti, riunito pazienti, familiari, cittadini e operatori che hanno passeggiato insieme, in una splendida giornata di sole, sul lungomare fino a Sant'Ampelio dove è stato allestito, per un momento conviviale, un rinfresco offerto dal Rotaract Club Sanremo prima del rientro al centro di salute mentale.

Un'occasione per fare sport all'aria aperta ma anche per stare insieme e socializzare proposta in concomitanza con il Festival della salute 2025 organizzato dall'Asl1 Imperiese, dal 6 al 10 ottobre, a Sanremo. "Il 10 ottobre è una data molto importante visto che è la giornata mondiale della salute mentale che coincide, quest'anno, con il termine della settimana della salute che si è tenuta a Sanremo" - dice la dottorezza Federica Ingaramo, responsabile S.S. C.S.M. e Ser.D. Bordighera - "In questa giornata puntiamo a creare un momento di inclusione e a promuovere salute mentale e lotta allo stigma".