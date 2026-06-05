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Sanità | 05 giugno 2026, 16:01

“Sanità in Piazza” ad Arma di Taggia: la Casa della Comunità incontra i cittadini con i servizi di ASL1

Lunedì 8 giugno il camper sanitario sarà presente nell’area adiacente a Villa Boselli per informare la cittadinanza sui servizi della sanità territoriale e offrire controlli gratuiti

“Sanità in Piazza” ad Arma di Taggia, in programma lunedì 8 giugno.

“Sanità in Piazza” ad Arma di Taggia, in programma lunedì 8 giugno.

Prosegue il percorso di “Sanità in Piazza”, l’iniziativa itinerante promossa da Regione Liguria e ATS Liguria con l’obiettivo di avvicinare i cittadini ai servizi della nuova sanità territoriale e far conoscere le opportunità offerte dalle Case della Comunità.

La prossima tappa è in programma lunedì 8 giugno ad Arma di Taggia, dalle ore 8.30 alle 12.30, in occasione del mercato settimanale. Per l’occasione, nell’area adiacente a Villa Boselli, sarà presente il camper sanitario di ASL1.

L’iniziativa rappresenta un momento di incontro e informazione dedicato alla cittadinanza. Durante la mattinata, il personale sanitario sarà a disposizione per illustrare i servizi della Casa della Comunità di Taggia, spiegare le modalità di accesso alle prestazioni e orientare i cittadini all’interno dell’offerta sanitaria e sociosanitaria disponibile sul territorio.

Sarà inoltre possibile effettuare gratuitamente la rilevazione della pressione arteriosa e di altri parametri di base, ricevere materiale informativo e ottenere chiarimenti sui percorsi assistenziali disponibili.

L’appuntamento rientra nella campagna regionale “La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta”, promossa per accompagnare i cittadini nella conoscenza dei nuovi strumenti della sanità territoriale e dei servizi offerti dalle Case della Comunità.

La Casa della Comunità di Taggia rappresenta uno dei punti di riferimento della rete territoriale, grazie all’offerta di servizi sanitari e sociosanitari integrati e a un modello di presa in carico sempre più vicino ai bisogni delle persone.

Redazione

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