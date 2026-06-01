Screening cardiovascolare gratuito a Chiusavecchia: nuova data il 2 giugno grazie all’elevata partecipazione agli “Itinerari della Salute”

Una nuova opportunità per partecipare allo screening cardiovascolare gratuito del progetto “Itinerari della Salute”. A seguito del numerosissimo afflusso di persone registrato durante la giornata di screening e nonostante la proroga dell’orario prevista per consentire l’accesso a un maggior numero di utenti, non è stato possibile soddisfare tutte le richieste ricevute.

Per questo motivo, grazie alla disponibilità del medico cardiologo e dei volontari coinvolti nell’iniziativa, è stata aggiunta una nuova data: domani, martedì 2 giugno 2026, dalle ore 8 alle 12 a Chiusavecchia.

L’accesso sarà libero e non sono previsti appuntamenti. I partecipanti potranno presentarsi direttamente allo stand, dove verrà assegnato un numero progressivo e fornita una stima dei tempi di attesa.

«L'afflusso di persone, ieri, è stato numerosissimo. Per noi è importante favorire la cultura della prevenzione, rendendola accessibile a tutti e crediamo che l'interesse che ha suscitato l'iniziativa sia un buon dato. Per questo motivo abbiamo deciso, grazie alla disponibilità del medico cardiologo e dei Volontari, di replicare l'iniziativa ancora domani mattina», ha dichiarato il presidente del Comitato, Paolo Cossu.

Il progetto “Itinerari della Salute”, promosso dal Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana, porta nelle piazze un’unità mobile attrezzata dove vengono effettuati screening gratuiti e forniti consigli per il benessere del cuore. Il Comitato di Pontedassio è uno dei 14 comitati italiani che ospitano questa attività ed è l’unico in Liguria.

«L’Expo Valle Impero, che sposa la cultura della dieta mediterranea e dell’attività fisica con passeggiate nei sentieri del nostro territorio, è la migliore occasione per la nostra attività. Il progetto l’ho fortemente voluto proporre ed è stato valutato positivamente. Il grazie è al Comitato Nazionale, a tutti i Volontari che saranno impegnati nelle attività e al personale medico e infermieristico, tutti Volontari anche loro», ha aggiunto Cossu.

“Itinerari della Salute” è un tour di prevenzione cardiovascolare che attraversa diverse città italiane a bordo di un’unità mobile attrezzata e offre controlli gratuiti alla popolazione. Avviato nel 2024 dalla Croce Rossa Italiana, il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere la prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari, che rappresentano la prima causa di morte e invalidità in Italia e nel mondo.

L’iniziativa punta a sensibilizzare persone di ogni età sull’importanza della prevenzione e degli stili di vita sani, offrendo controlli mirati per monitorare lo stato di salute del cuore e delle arterie. Conoscere i fattori di rischio e adottare comportamenti salutari rappresenta infatti uno strumento fondamentale per contrastare l’insorgenza e la progressione delle patologie cardiovascolari, in particolare di quelle di origine aterosclerotica, tra le più diffuse soprattutto con l’avanzare dell’età.