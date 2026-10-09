Santo Stefano al Mare, l'Autunno Culturale racconta vent'anni di Streambed Trekking nel Ponente ligure

Prosegue a Santo Stefano al Mare l'Autunno Culturale 2026, la rassegna promossa dall'Amministrazione comunale per valorizzare la cultura, la storia, il territorio e le esperienze che contribuiscono a raccontare il Ponente ligure da prospettive originali. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 10 ottobre, alle 17, alla Sala Polivalente, dove si terrà l'incontro dal titolo “Vent'anni di Streambed Trekking nel Ponente Ligure – Incontro con i fondatori”. Un'occasione per conoscere da vicino una disciplina escursionistica nata proprio nel territorio imperiese e legata all'attività dell'associazione “Verso l'Origine”, protagonista di un percorso che unisce esplorazione, rispetto per la natura e conoscenza dell'ambiente.

Lo Streambed Trekking nasce a metà degli anni Duemila nel cuore della Valle Argentina e propone un modo particolare di vivere i corsi d'acqua e gli ambienti naturali dell'entroterra. A differenza del canyoning, che prevede la discesa lungo il corso di un torrente, questa disciplina si basa sulla risalita controcorrente, camminando direttamente nel greto e, dove possibile, immersi nell'acqua. Una pratica che permette di osservare torrenti e vallate da una prospettiva insolita, seguendo un itinerario che porta a riscoprire angoli del territorio spesso lontani dai percorsi escursionistici più tradizionali.

Non soltanto un'attività sportiva, dunque, ma anche un'esperienza di relazione con il paesaggio, fondata sulla lentezza, sull'osservazione e sulla scoperta. Risalire un torrente significa prestare attenzione ai dettagli dell'ambiente, alla conformazione delle rocce, alla vegetazione e agli equilibri naturali che caratterizzano questi luoghi. È questo il significato racchiuso nell'espressione “verso l'origine”, che richiama tanto il movimento fisico lungo il corso d'acqua quanto la volontà di avvicinarsi alla natura con uno sguardo più consapevole.

A raccontare vent'anni di storia, esplorazioni ed esperienze nel Ponente ligure saranno i fondatori e promotori di questa filosofia, Guido Conforti e Alberto Folli, autori anche del libro-manifesto “In contro corrente. Dieci anni di streambed trekking verso l'origine”. L'incontro sarà l'occasione per ripercorrere la nascita della disciplina, le esperienze maturate nel corso degli anni e l'evoluzione di un approccio all'escursionismo che ha trovato nell'entroterra ligure il proprio terreno d'origine. Attraverso i racconti dei protagonisti, il pubblico potrà conoscere le motivazioni e le idee che hanno accompagnato questo percorso, tra esplorazione, divulgazione e valorizzazione del patrimonio naturale.

"Lo Streambed Trekking rappresenta un modo autentico e rispettoso di vivere il nostro entroterra, riscoprendo luoghi di grande valore naturalistico e paesaggistico", dichiara Federico Corradi, consigliere comunale delegato al Turismo e Manifestazioni, che aggiunge: "Siamo lieti di ospitare questo incontro nell'ambito dell'Autunno Culturale, perché raccontare esperienze come quella dell'Associazione 'Verso l'Origine' significa valorizzare il territorio e promuovere una conoscenza più consapevole dell'ambiente che ci circonda".

L'appuntamento offrirà quindi uno spazio di approfondimento dedicato non soltanto alla storia dello Streambed Trekking, ma anche al rapporto tra uomo e ambiente e alle potenzialità naturalistiche delle vallate del Ponente. La riscoperta dei torrenti come luoghi da conoscere e rispettare diventa così il filo conduttore di un incontro che si inserisce nel più ampio programma culturale del Comune di Santo Stefano al Mare.

L'Autunno Culturale 2026 proseguirà nei prossimi mesi con conferenze, incontri, musica, arte e altri momenti di approfondimento rivolti alla comunità e a quanti desiderano conoscere più da vicino il territorio. Per l'appuntamento di sabato 10 ottobre, dedicato ai vent'anni di Streambed Trekking nel Ponente ligure, l'ingresso alla Sala Polivalente sarà libero.