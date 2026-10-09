150 anni di presenza Salesiana, Vallecrosia al Mare ospita il convegno degli ex allievi Don Bosco (Foto e video)

Teatro, conferenza, santa messa, pranzo comunitario e concerto nella parrocchia di Maria Ausiliatrice. Vallecrosia al Mare ospita il convegno degli ex allievi Don Bosco, oratoriani e Cnos. Quest'anno sono, però, previsti due giorni di festa in occasione dei 150 anni di presenza Salesiana nella città della famiglia.

Un fine settimana, dunque, per rincontrarsi, stare insieme, ricordare e ringraziare Don Bosco. "Sabato 24 ottobre alle 20.30 vi sarà la commedia dialettale in tre atti 'Girumin u se vo marià' che verrà portata in scena dalla Compagnia Cheli da luna bona di Camporosso. L'ingresso è gratuito" - svela don Mario, viceparroco di Maria Ausiliatrice - "Domenica 25 ottobre, invece, alle 9 è prevista un'accoglienza mentre alle 10 si terrà una conferenza con don Karim Majidi, ex parroco di Maria Ausiliatrice, delegato regionale ex allievi e presidente regionale ex allievi. Alle 12 verrà celebrata la santa messa e si terrà la benedizione con la reliquia di Don Bosco. Come da tradizione, alle 12.45, verrà scattata la classica foto di gruppo mentre alle 13 vi sarà un pranzo comunitario. Nel pomeriggio, alle 15, è previsto, inoltre, un concerto di musica. Per l'occasione si esibirà l'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia diretta dal maestro Franco Cocco. E' necessario prenotare il pranzo allo 0184290014, al +3335071271 oppure al +3281749602".

L'evento è riproposto ogni anno dall'associazione ex allievi Don Bosco di Vallecrosia che, in occasione dei 150 anni della venuta di Don Bosco a Vallecrosia al Mare, propone anche una mostra fotografica che rappresenta un po' la vita sociale ed educativa della famiglia salesiana.