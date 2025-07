Ventimiglia, cinquantesimo anniversario: l’Ente Agosto Medievale svela il Drappo d'onore e il Palio Marinaro

Il Drappo d'onore della cinquantesima edizione dell'Agosto Medievale e il Palio Marinaro verranno presentati il 12 luglio alle 19.30 in piazza Colletta a Ventimiglia. L'Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia, protagonista indiscusso, celebra un traguardo significativo: il cinquantesimo anniversario di uno degli eventi più affascinanti e ricchi di storia del nostro territorio.

"La serata dedicata al Drappo d'onore, simbolo di un legame profondo con le tradizioni locali, si terrà il 12 luglio alle 19,30 in piazza Colletta, a San Michele, e promette di essere un momento magico, ricco di storia, cultura e colori, capace di coinvolgere turisti e cittadini in un’atmosfera di festosa convivialità" - fa sapere Piero Fusco, presidente dell'Ente Agosto Medievale - "La cornice architettonica offerta dalla magnifica chiesa dedicata a San Michele Arcangelo arricchirà ulteriormente questo straordinario evento, amplificando l'importanza culturale e storica della serata".

"Questa competizione di regata, che si svolgerà il prossimo 3 agosto alle 18 è molto più di una semplice gara, è un tributo alle radici storiche e culturali di Ventimiglia" - dice Fusco - "La cerimonia di presentazione del Carbaso, il trofeo destinato al vincitore, avverrà durante la serata del 12 luglio, in un contesto di festa che vedrà la partecipazione delle autorità, dei rappresentanti dei Sestieri e della cittadinanza. Ogni Sestiere, con i suoi colori vivaci e i propri emblemi, darà vita a un corteo che celebrerà non solo l'orgoglio locale ma anche la passione per la storia che li unisce. Questo evento è un modo per vivere e rivivere le tradizioni di un passato che, sebbene distante, rimane vivo nei cuori degli abitanti".

"Uno dei momenti più significativi della serata sarà lo svelamento del Palio Marinaro, un'opera d'arte su tela che riflette l'essenza di questa edizione, dedicata alla nobile famiglia dei Lascaris di Ventimiglia" - svela Fusco - "L'artista contemporanea Cony Shesson, con il suo talento unico, ha catturato l'immaginario collettivo, creando un dipinto che narra scene significative legate alla storia di Ventimiglia, quest’opera non è solo un evento artistico ma un vero e proprio viaggio nel tempo, che permetterà agli osservatori dell’opera di immergersi in un racconto visivo che celebra il legame tra arte e tradizione. Attraverso il suo lavoro, Shesson riesce a trasmettere i valori che caratterizzano questa importante manifestazione, rendendo così il Palio Marinaro un elemento centrale nella celebrazione di questo anniversario speciale".

"La serata del 12 luglio, oltre a essere dedicata alla storia ed alla cultura, sarà animata da musici e giocolieri che contribuiranno a creare un'atmosfera incantevole. I suoni melodiosi delle musiche che risuoneranno in piazza Colletta, accompagneranno i presenti in un viaggio emozionante, trasportandoli in un’epoca lontana" - dichiara Fusco - "Questo mix di arte, intrattenimento e tradizione tra giocolieri e pubblico renderà la serata ancora più memorabile, creando un momento di aggregazione e divertimento per tutte le età, dove la musica, i colori e i sorrisi creeranno un legame speciale tra tutti i partecipanti".

"Questa non è solo una celebrazione, durante questi cinquantina di anni l'evento ha saputo adattarsi e rinnovarsi rimanendo comunque fedele alle proprie radici" - sottolinea il presidente dell'Ente Piero Fusco - "Il cinquantesimo anniversario dell'Agosto Medievale rappresenta un'opportunità unica per riscoprire e celebrare le tradizioni che ci uniscono. E' un'occasione per riflettere sulla nostra storia e sulle passioni che hanno animato tutti questi anni dei festeggiamenti. L'importanza di vivere questi momenti insieme crea legami tra generazioni e mantiene viva la memoria delle tradizioni che continuano a brillare nel cuore degli abitanti di Ventimiglia. In conclusione l’Agosto Medievale di Ventimiglia è molto più di un semplice evento: è una celebrazione della nostra identità, della nostra storia e della nostra passione collettiva".