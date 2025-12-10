Ceriana si accende per il Natale con “Jingle Cats”: un’iniziativa solidale a sostegno dei gattili del territorio

Domenica prossima, il borgo di Ceriana si prepara a vivere una giornata speciale: un Natale che unisce festa, creatività e soprattutto solidarietà. L’atmosfera incantata del paese si intreccia quest’anno con un progetto nato dal cuore e rivolto ai gattili locali, realtà fondamentali per la cura dei felini abbandonati e bisognosi. L’idea, semplice e genuina, è scaturita durante un gelato condiviso tra la creatrice di eventi Alessia Pavone e la cittadina cerianasca Cristina Redi. Da quel momento informale è nato un evento che promette di trasformare il centro storico in un percorso fatto di luci, colori ed emozioni. Un esempio concreto di come un incontro quotidiano possa trasformarsi in un’iniziativa capace di fare la differenza.

A partire dalle 12, Piazza Marconi diventerà il cuore pulsante dell’evento: un’area animata da bancarelle interamente dedicate all’artigianato amatoriale, dove creatività e passione prenderanno forma in oggetti fatti a mano, originali e unici. Accanto all’artigianato, danze e musiche natalizie accompagneranno i visitatori in un’atmosfera suggestiva, arricchita da giochi di luce e scenografie pensate per celebrare il periodo più magico dell’anno. Non mancherà il gusto: grazie allo street food, profumi invitanti e sapori autentici accompagneranno la passeggiata tra gli espositori, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente. Al termine della giornata, tutte le offerte raccolte saranno destinate ai gattili del territorio, sostenendo concretamente chi ogni giorno si dedica alla cura dei gatti meno fortunati.

Un Natale, dunque, che non solo illumina Ceriana, ma che diventa simbolo di comunità, creatività e altruismo. Un modo per dimostrare come la collaborazione e l’entusiasmo possano trasformare una semplice idea in un progetto dal forte impatto sociale. "Un ringraziamento speciale - dicono gli organizzatori - va al Comitato Festeggianti per Ceriana, al Sindaco Maurizio Caviglia e agli sponsor che hanno scelto di sostenere e partecipare all’iniziativa: Pasta fresca Morena di Ramon Bruno, il violinista Gabriele Orsogna, IGEA Jenny di Luzzo, DJ Vevo Valentino, Sinergie di Antonio Sorano, Luca Loru videomaker, Dance Breidy A. Campagna, del Buono di Alessandro Bracatelli e il fotografo Mauro Caruso".

La giornata si concluderà alle 17 con un appuntamento teatrale imperdibile: la compagnia “Emporio del teatro Auser di Sanremo” porterà in scena la commedia brillante “La Locanda del tesoro nascosto” presso il Salone delle Feste della Fondazione G.M. Rubini in Corso Italia. Un finale perfetto per una giornata che celebra il Natale nel suo significato più autentico: condividere, partecipare e donare. Ceriana, ancora una volta, dimostra che la forza della comunità può accendere la magia.