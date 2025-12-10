Sabato prossimo Sanremo ricorda Rino “Joe” Sentieri con un incontro speciale in Mediateca

Un ultimo appuntamento dell’anno per la rassegna “Incontri in Mediateca” è in programma sabato 13 dicembre, alle ore 17, nella suggestiva cornice di piazza Capitolo, nella Pigna di Sanremo. L’iniziativa è promossa dal Centro Studi Musicali “Stan Kenton” e dall’Accademia della Pigna, e sarà interamente dedicata al ricordo di Rino Sentieri, in arte Joe, musicista e cantante genovese che scelse Sanremo come sua città d’adozione negli ultimi vent’anni di vita.

Nato a Genova nel 1925, Rino Sentieri costruì la propria carriera attraverso una lunga gavetta tra navi da crociera, America ed Europa, fino a raggiungere la popolarità all’inizio degli anni Sessanta. Partecipò con successo al Festival di Sanremo, al Festival di Napoli e alla celebre trasmissione “Canzonissima”, entrando nel cuore del grande pubblico con il soprannome di “cantante del saltello”. Non mancò neppure l’esperienza cinematografica nei musicarelli, molto in voga all’epoca.

Tra i suoi maggiori successi si ricordano “Quando vien la sera”, “Ritroviamoci” e “Milioni di scintille”, ma il suo percorso artistico non si limitò alla canzone leggera: Sentieri si avvicinò anche alla chanson française, interpretando in italiano brani di Georges Brassens e Jacques Brel. Proprio per questa apertura culturale viene considerato da alcuni studiosi un precursore della scuola genovese della canzone d’autore.

L’incontro di sabato, condotto dal musicologo Freddy Colt, presidente delle associazioni promotrici, metterà però in luce un aspetto meno conosciuto della produzione di Joe Sentieri: la sua attività jazz e swing. Una produzione nata in gioventù e poi ripresa negli anni della maturità, durante le stagioni musicali di “SummerTime in Sanremo”, con concerti molto seguiti all’Auditorium Franco Alfano e a Villa Ormond, all’interno del cartellone estivo del Comune di Sanremo diretto, tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, dallo stesso Colt.

Durante l’incontro saranno proposti frammenti sonori e materiali visivi per ripercorrere una carriera ricca e sfaccettata. L’evento vuole celebrare il centenario della nascita di questo autentico artista ligure ed è a ingresso libero. Un’occasione preziosa per riscoprire una figura importante della musica italiana del Novecento, nel segno della memoria e della qualità artistica.