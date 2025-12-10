 / Eventi

Sanremo: concerto della Berbend Band al Teatro Centrale

Una serata di musica e solidarietà con Angsaimperia Aps alle ore 20.30

Questa sera, mercoledì 10 dicembre, il Teatro Centrale di Sanremo ospiterà un evento speciale organizzato da Angsaimperia Aps (Associazione Nazionale Genitori di perSona con Autismo), con sede a Taggia in via San Francesco 203.

Alle ore 20.30 andrà in scena il concerto della Berbend Band, che proporrà un intenso omaggio a Fabrizio De André, uno dei più grandi cantautori italiani, capace di raccontare con poesia e profondità le storie degli ultimi e degli emarginati.

Ad aprire la serata sarà la giovane artista sanremese Rita Longordo, reduce dal successo del film Natale senza Babbo. La sua introduzione darà il via a un appuntamento che unisce musica, cultura e impegno sociale, offrendo al pubblico un’occasione per vivere insieme momenti di allegria e riflessione.

Il concerto non sarà soltanto un evento musicale, ma anche un gesto concreto di solidarietà: il ricavato contribuirà a finanziare i progetti che Angsaimperia Aps porta avanti sul territorio a sostegno delle persone con autismo e delle loro famiglie. L’associazione, da anni attiva nella provincia di Imperia, si impegna a promuovere inclusione, sensibilizzazione e supporto, creando occasioni di incontro e crescita per la comunità.

L’appuntamento di questa sera rappresenta dunque un’opportunità preziosa per partecipare a un’iniziativa che intreccia arte e impegno civile, celebrando la musica di De André e sostenendo al tempo stesso una causa di grande valore sociale.

