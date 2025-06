Ventimiglia: 'La nobile Casata dei Lascaris', presentata la 50a edizione Agosto Medievale, mezzo secolo di storia

Sono stati presentati questa mattina a Ventimiglia gli eventi per la 50a edizione dell’Agosto Medievale, i tanti appuntamenti per la storica manifestazione che quest’anno festeggia il suo mezzo secolo.

“Quest’anno l’Agosto Medievale – ha detto il Sindaco Flavio Di Muro – assume l’aspetto di manifestazione principale della stagione estiva. Abbiamo voluto investire molto nell’appuntamento, anche a titolo di riconoscimento per chi ha lavorato in tanti anni alla sua valorizzazione. E’una manifestazione che abbina il concetto di rispetto e riscoperta delle tradizioni a quello dell’ampliamento del flusso turistico. Un appuntamento che è nel cuore di tutti e che i ventimigliesi da sempre amano”.

Per la prima volta nella storia è stato ottenuto il Patrocinio del Ministero del Turismo e, anche quest’anno abbiamo ottenuto il riconoscimento della Regione Liguria. Importante anche il partenariato pubblico-privato, visto che Mdc ha investito nella città di confine con il progetto del waterfront e che è stata coinvolta nell’organizzazione degli eventi come, ad esempio, proprio l’Agosto Medievale. “Senza intaccare la storicità della manifestazione – prosegue Di Muro - con l’aiuto del porto di Cala del Forte, farà un salto in avanti”.

Il centro storico di Ventimiglia sta vivendo un momento di crescita importante, in attesa delle iniziative commerciali private: “Pensiamo che possa avere un ulteriore sviluppo turistico – termina Di Muro – e, proprio per questo, stiamo lavorando ad un nuovo arredo urbano e a parcheggi per i visitatori. Con una importante campagna di informazione, vogliamo che sia l’occasione ed il momento di conoscere per la prima volta il centro storico, pensando all’apertura di nuove attività”.

Si parte il 12 luglio con la presentazione del Palio e la cena medievale mentre, il 22 luglio, scatta la mostra per i 50 anni della manifestazione ‘Cammino della Storia’. Il 24 luglio sarà la volta della ‘Notte della Permissione’ con il corte storico, la benedizione del Palio Marinaro e i giochi di bandiera in piazza della Cattedrale. Il 26, in piazza Marconi, l’appuntamento con ‘Asteludo’, la disfida di drappi e tamburi. Il 27 la ‘Notte della contesa’ con i giochi storici a cura dell’Ente Agosto Medievale, in piazza Marconi.

Il mese di agosto si apre con la notte di Mediaestate: prevista la degustazione di piatti tipici, il mercato medievale e musica. Nella stessa giornata sono previste le ambientazioni storiche nella città alta. Sabato 2 agosto si svolgerà la ‘Notte delle Persiadi’ e le ambientazioni storiche. Domenica 3 agosto sarà la volta, alle 18, della Regata dei Sestieri e, alle 19, la ‘Notte del Corsaro Nero’ con le botteghe erranti ed animazioni. Lunedì 4 agosto si chiuderà con la ‘Notte del Guiderdone’, i giochi di bandiere ed il corteo storico e le successive premiazioni.

“E’ un appuntamento importantissimo – ha detto l’Assessore al Turismo della Regione, Luca Lombardi – che non può essere proposto senza l’impegno profuso dall’Amministrazione, da chi lavora in Comune e dai volontari dei Sestieri. Senza dimenticare quello della parte privata e, per questo non posso che ringraziare la Mdc che si sta impegnando per la crescita di Ventimiglia”.

“Il 50° anniversario dell’Agosto Medievale – ha detto l’Assessore Serena Calcopietro – un appuntamento identitario per una città dove si può fare turismo e che ha anche una storia importate. La nostra volontà è quella di elevare la manifestazione da locale a nazionale ed internazionale”. Per il 50° dell’Agosto Medievale è stato prodotto anche un video che verrà veicolato attraverso alcune agenzie e sui canali social del Comune, per incentivare i turisti verso i tanti appuntamenti che si svolgeranno.

Tra luglio e agosto è previsto anche un fitto calendario di concerti (Musica alla Marina), organizzati al porto di Cala del Forte, che scatterà il 6 luglio con Elisabeth Nielsen e Claudia Sasso e terminerà il 31 agosto con il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Le serate si svolgeranno tra l’anfiteatro del porto e piazza Marconi.

Non mancheranno alcuni problemi di carattere logistico, visto che saranno chiuse alcune strade e ci saranno dei luoghi off-limits per consentire l’organizzazione. In proposito il Sindaco, Flavio Di Muro, ha sottolineato l’importanza dell’apertura del tunnel sul Colle di Tenda, fissata per sabato prossimo dopo le cerimonie di venerdì sera: “Un momento importante – ha detto – insieme al progetto della nuova passerella sul Roya, che vedrà nuovamente unite due zone importantissime della nostra città”.