Ventimiglia: in attesa del Palio Marinaro del 3 agosto il Sestiere 'Campu' si aggiudica il 'Memorial Cristian Lorenzi'

L’equipaggio del Sestiere Campu (presidente Alessandro Rugolo) composto da Ermanno Curti (timoniere), Alberto Rubegni, Andrea Lercari, Claudio Ferrua e Riccardo Lercari si è aggiudicato domenica scorsa il “Trofeo Memorial Cristian Lorenzi” svoltosi a Ventimiglia nello specchio d’acqua antistante il “Resentello” dopo una serie di batterie in cui è stata suddivisa la regata valida per l’acquisizione di punti per la scelta della linea di gara della finale che si terrà il 3 agosto per l’assegnazione del “Palio Marinaro” nel programma dell’”Agosto Medievale”.

Alla regata dei gozzi di domenica scorsa, organizzata dal Sestiere Burgu, oltre al Campu hanno partecipato gli altri cinque sestieri (in ordine alfabetico): Sestiere Auriveu (presidente Garra Alessio) equipaggio Adriano Catalano, Alberto Marvaldi, Alessio Varapodio, Erica Carol Garra e Fabio Pochi; Sestiere Burgu (presidente Ramon Bruno) equipaggio Fausto Ambesi, Francesco Sansò, Laura Morsia, Marco Fantini, Mauro Murgia; Sestiere Ciassa (presidente Paola Lipari) equipaggio Andrea Pallanca, Federico Bruzzese, Luciano Corradin, Salvatore Cianci e Vincenzo Putrino; Sestiere Cuventu (presidente Andrea Silipo) equipaggio Attilio Isacchini, Diego Fiscaletti, Francesca Arnelli, Marco Leone e Stefano Bianchi; Sestiere Marina (presidente Simona Punturiero) equipaggio Ezio Macaluso, Luigi Buccieri, Marco Perri, Pietro Casciano e Simone Lombardo.

Terminata la regata, a cui ne seguiranno (in attesa di definitiva conferma) una il 6 luglio organizzata dal sestiere Marina e una il 20 luglio organizzata dal sestiere Campu, è avvenuta la premiazione nei giardini pubblici presso la struttura del “Twenty Land” alla presenza di Cristina e Riccardo genitori di Cristian Lorenzi, vogatore dei sestieri tragicamente scomparso alcuni anni or sono in un incidente stradale, che hanno rilasciato ad ogni componente degli equipaggi una medaglia, mentre i trofei sono stati consegnati dal presidente dell’Agosto Medievale Piero Fusco alla presenza del presidente del “Burgu” Ramon Bruno e della sua vice Veronica Pelle.

E’ seguito un momento conviviale a cui hanno partecipato tutti i concorrenti offerto da Pasta Fresca Morena sponsor insieme a Twenty Land, G&G Servizi di Sicurezza, Mihaela Leca e Devid Fiori della manifestazione. Un ringraziamento da parte degli organizzatori va a Riccardo Caboni presidente del Circolo Velico Ventimigliese, a Luciano Lacqua presidente di Giuria della Regata e a Michele Finke e Franco Lorenzi del Comitato di Regata e alla Capitaneria di Porto che ha garantito la sicurezza dell’evento.