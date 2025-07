Imperia: rischia di una accusa per abbandono di minore l'uomo che ha visto Allen venerdì sera prima della sua scomparsa

C’è anche la possibilità che venga accusato di abbandono di minore, l’uomo che venerdì scorso ha visto per l’ultima volta Allen, il bambino di 5 anni residente a Torino, ritrovato questa mattina.

“Ho accompagnato il ragazzo – ha detto questa mattina ai cronisti – una volta arrivato nella mia villa. L’ho accompagnato giù in strada, pensando di fare la cosa giusta. Mi ha tirato chiamando ‘Papà’ e solo dopo mi sono reso conto che era autistico ma è scappato via. Dopo due ore ho capito cosa era successo. Ieri mi hanno torchiato per bene e non sono stati certo momenti facili. Ora capisco situazioni simili a queste”.

In queste ore la posizione dell’uomo è al vaglio della magistratura. L’uomo avrebbe dichiarato di averlo accompagnato a un bivio, sembra facendolo attraversare. In questi casi, però, avrebbe dovuto contattare le forze dell'ordine. Quelle rilasciate alle forze dell’ordine sarebbero però dichiarazioni contraddittorie, e la sua abitazione è stata perquisita così l’auto, una Uno bianca. Ora è attea la relazione degli investigatori per consentire agli inquirenti di tirare le conclusioni.

Intanto Allen è ricoverato in osservazione all’ospedale di Imperia, dove si trova il reparto di Pediatria del ‘Gaslini diffuso’. Le sue condizioni vengono considerate buone e non è escluso che domani possa essere dimesso. E chissà che i suoi genitori possano decidere di iniziare finalmente la vacanza al camping ‘Por la Mar’ di Latte a Ventimiglia, con lui e la sorella.