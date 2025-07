Ventimiglia, continuano le ricerche del piccolo Allen. Di Muro: "Sono ore difficili per tutta la comunità"

Continuano le ricerche per trovare il bambino di cinque anni, Allen Bernard Ganao, scomparso ieri sera a Latte, frazione di Ventimiglia.

"Sono ore difficili per tutta la nostra comunità. Il pensiero va sempre ad Allen. Ogni momento è carico di speranza, di attesa, di emozione trattenuta. Sono in continuo contatto con tutte le autorità preposte e seguo con estrema apprensione quanto sta accadendo" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Voglio esprimere il mio profondo ringraziamento ai volontari, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che, a vario titolo, con dedizione e instancabile impegno, si stanno dando da fare per ritrovare il piccolo Allen".

"Un pensiero particolare va alla famiglia, che ho avuto modo di incontrare oggi, poiché da papà non oso immaginare quello che stanno passando in queste ore drammatiche" - afferma Di Muro - "Continuiamo ad attendere, nella speranza che venga ritrovato sano e salvo quanto prima. L’invito, ancora una volta, è di attenersi alle informazioni ufficiali. Grazie a tutti!".