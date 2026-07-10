Grande musica su Radio Onda Ligure: oggi pomeriggio l'intervista esclusiva a Dolcenera

Nuovo e atteso appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai grandi protagonisti del mondo della musica italiana. L'ospite dello spazio di oggi pomeriggio sarà Dolcenera, cantautrice, musicista e producer di spicco, un’artista che nel corso della sua carriera ha saputo costruire un percorso personale, originale e fortemente riconoscibile, unendo la profondità del cantautorato italiano a una visione sonora moderna e dal respiro internazionale.

Per la celebre cantautrice l'intervista radiofonica sarà l'occasione ideale per presentare al pubblico il suo nuovo singolo intitolato "Epopea", un brano molto atteso che anticipa il dodicesimo album in studio della sua carriera, in uscita a breve.

L'appuntamento con i radioascoltatori è fissato per le ore 15:10, nel corso del popolare programma pomeridiano "Liguria in Onda" condotto in studio da Maurilio Giordana. Oltre che sulle frequenze tradizionali in FM, l'intervista si potrà ascoltare anche in diretta streaming sul sito ufficiale dell'emittente oppure scaricando gratuitamente la nuova applicazione per dispositivi mobili della radio.