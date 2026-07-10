Sanremo, dieci giorni di musica tra Bravo Jazz e Rock in the Casbah (Foto)

Doppio taglio del nastro musicale a Sanremo con la tredicesima edizione di Bravo Jazz e il 27° anno di Rock in the Casbah, i due eventi musicali che accompagneranno la città di Sanremo per gli ultimi dieci giorni della fine di luglio. Entrambe le manifestazioni sono state spostate in modo da non andare incontro a una concomitanza di manifestazioni.

Ad aprire la presentazione Alessandro Sindoni, assessore al turismo di Sanremo: "Parto dai ringraziamenti, a partire dagli organizzatori con cui ho un bellissimo rapporto. Sappiamo quanto è difficile spostare date in eventi di questo tipo e riuscire a fare il tutto è stato molto importante per noi".

Per prima è stata presentata la programmazione di Bravo Jazz da Simone Parisi, che punta a quanto affermato a giocare con la realtà della zona, con la presenza di importanti ospiti anche di livello internazionale, come Sir Waldo Weathers, accompagnato da Henry Carpaneto e dall'enfant du Pays Luigi Arieta. La serata finale sarà inoltre dedicata al ballo, lasciando quindi aperto lo spazio di tutto.

"Vorrei ringraziare il Comune di Sanremo - aggiunge Larry Camarda, parlando invece di Rock in the casbah - Tutte le serate saranno articolate intorno a un concetto musicale diverso, fornendo un percorso stilistico del rock". Tra gli ospiti presente anche Piotta, rapper e produttore che ha in qualche modo anticipato i tempi negli anni '90, proponendo uno stile musicale che col tempo si è affermato.

IL PROGRAMMA

Bravo Jazz

Martedì 21 - Ottimo Massimo "Tella tingia te"

Mercoledì 22 - Unity time

Giovedì 23 - The wisteria suites

Venerdì 24 - Sir Waldo Weathers ed Henry Carpaneto

Rock in the Casbah

Martedì 28 - Offline, Trip on, Citu of evil, Roommates

Mercoledì 29 - The Magnetics, Foresto, Soundpressure

Giovedì 30 - Dead Pony, Gianaldo Sangalli, D!ps, Il gruppo spalla

Venerdì 31 - Davide Zappia