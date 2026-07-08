Sanremo, la Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori “Note Libere” in concerto sotto le stelle

Il cuore storico di Sanremo si prepara a vestirsi di note. Venerdì 10 luglio, alle ore 21:00, la suggestiva Piazza San Siro ospiterà il concerto “Fantasia d’Estate”, che vedrà protagonista l'entusiasmo e il talento di “Note Libere” – Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori.

L'evento fa parte del calendario di “Sanremo Vibes”, la rassegna di appuntamenti culturali e musicali promossa e organizzata dal Comune di Sanremo per valorizzare il territorio e offrire a cittadini e turisti serate di grande intrattenimento.

Il concerto proporrà un repertorio straordinariamente vario, pensato per unire generazioni diverse in un unico grande viaggio sonoro. La prima parte della serata omaggerà i giganti della musica classica: si partirà con la solennità e la brillantezza di W.A. Mozart (l’Ouverture da Il flauto magico e la Papageno Suite), per poi passare all'energia travolgente di L. van Beethoven (l’Allegro con brio dalla celebre Quinta Sinfonia e l’Allegretto dalla Settima Sinfonia) e alle atmosfere fiabesche di E. Grieg con la sua Peer Gynt Suite.

La seconda metà del concerto esplorerà invece territori moderni e pop, dimostrando tutta la versatilità della giovane formazione orchestrale: dalle melodie tradizionali della Iris Suite di L. Anderson, fino alle leggendarie note cinematografiche di M. Norman (James Bond). Non mancheranno l'epicità rock di F. Mercury con Bohemian Rhapsody, l’allegria contagiosa della Polka Party di P. Murtha e una chicca assoluta per gli amanti della cultura pop contemporanea: l'epico tema principale del videogioco World of Warcraft, firmato da J. Hayes.

La Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori “Note Libere” è una realtà dinamica composta da giovani musicisti del territorio. Fin dalla sua fondazione, si impegna a diffondere la cultura musicale tra i più giovani, offrendo loro uno spazio di crescita artistica e sociale di altissimo livello, capace di dialogare con i grandi classici così come con i linguaggi della modernità.

L’ingresso all'evento è gratuito. La cittadinanza e i turisti sono invitati a partecipare.