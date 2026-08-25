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Attualità | 25 agosto 2026, 11:25

Ventimiglia, cambia la viabilità in via Veneto per il "Super Karaoke": disposta l'inversione del senso di marcia

Provvedimento attivo fino al 10 settembre nel tratto tra via Chiappori e via Giovanni XXIII per evitare ingorghi all'incrocio di via Roma

Ventimiglia, cambia la viabilità in via Veneto per il &quot;Super Karaoke&quot;: disposta l'inversione del senso di marcia

In occasione delle misure organizzative e di sicurezza adottate in vista dell'evento "Super Karaoke", è stata introdotta una modifica temporanea alla viabilità cittadina a Ventimiglia. 

Nel dettaglio, è stata disposta l’inversione del senso di marcia nel tratto di via Veneto compreso tra via Chiappori e via Giovanni XXIII.

Il provvedimento nasce con l'obiettivo di snellire la circolazione ed evitare congestioni e code al nodo di traffico tra via Chiappori e via Roma, in prossimità del semaforo all'altezza della caserma dei Carabinieri.

Le nuove disposizioni prevedono che i veicoli provenienti dal tratto a doppio senso di via Veneto (lato ponente) possano proseguire direttamente in direzione levante, verso Bordighera. 

Al contrario, per le auto provenienti da via Giovanni XXIII scatta l’obbligo di proseguire verso via Roma, con contestuale divieto di svolta a sinistra in via Veneto.

La modifica al traffico e le relative prescrizioni resteranno in vigore fino al prossimo 10 settembre 2026.

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