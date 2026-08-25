Ventimiglia, venerdì prossimo cambia l'area del mercato: divieto di sosta in Passeggiata Cavallotti

A Ventimiglia il mercato settimanale di venerdì 28 agosto sarà interessato da una temporanea modifica dell'area mercatale, legata alle esigenze organizzative e di sicurezza connesse all'allestimento del cantiere per "SuperKaraoke". L'evento televisivo nazionale è previsto al Belvedere del Resentello nelle giornate del 3, 4 e 5 settembre e ha già comportato una serie di provvedimenti sulla viabilità cittadina. A disciplinare le modifiche è l'ordinanza numero 220 firmata il 24 agosto dal comandante della Polizia Locale, Sandro Villano. Il provvedimento fa seguito alla precedente ordinanza numero 219 del 21 agosto, con la quale era stata disposta la ricollocazione temporanea dei posteggi del mercato. L'obiettivo è consentire lo svolgimento delle operazioni necessarie alla preparazione dell'area destinata alla manifestazione.

Nel dettaglio, il provvedimento riguarda Passeggiata Cavallotti, nel tratto compreso tra l'accesso civico 5 e l'intersezione con la rotonda di via Dante. Per l'intera giornata di venerdì 28 agosto sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. Il divieto entrerà in vigore alle 6.00 e resterà valido fino al termine delle operazioni di pulizia dell'area mercatale. La Polizia Locale invita quindi automobilisti e residenti a prestare particolare attenzione alla segnaletica e a non lasciare veicoli lungo il tratto interessato. In caso di violazione, scatteranno le sanzioni previste dal Codice della Strada, oltre alla possibilità di rimozione forzata dei mezzi. La misura è stata adottata, si legge nell'ordinanza, per garantire la sicurezza e la regolarità delle operazioni.

Il Comune sottolinea come le modifiche siano necessarie anche in considerazione del cambiamento temporaneo dell'assetto viario determinato dalla ricollocazione del mercato e dalle attività preparatorie per l'evento. La segnaletica verticale prevista dall'ordinanza dovrà essere installata almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione, a cura delle maestranze comunali. Il personale incaricato dovrà inoltre consegnare al Comando di Polizia Locale un apposito verbale che certifichi l'avvenuta apposizione della segnaletica. Saranno gli agenti della Polizia Locale e gli altri organi competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni. Il provvedimento è stato trasmesso anche agli uffici comunali interessati e alle forze dell'ordine, oltre che ai servizi di emergenza e a Riviera Trasporti.

Alla base dell'intervento c'è la preparazione di "SuperKaraoke", iniziativa televisiva nazionale che l'amministrazione comunale ha riconosciuto come di rilevante interesse pubblico, turistico, culturale e promozionale per il territorio. La Giunta comunale aveva approvato il 12 agosto gli indirizzi per la realizzazione dell'evento e, nella stessa data, l'accordo di collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Promozione Turistica "Agenzia in Liguria". Le attività di allestimento comportano quindi la necessità di liberare temporaneamente alcune aree e di modificare la normale organizzazione del mercato e della viabilità. Venerdì 28 agosto sarà dunque una giornata caratterizzata da particolare attenzione alla sosta in Passeggiata Cavallotti, con il divieto attivo dalle prime ore del mattino fino alla conclusione delle operazioni di pulizia.