Taggia, torna la Festa della Musica nelle piazze e vie

Sabato 11 luglio, a partire dalle 18.00 torna la Festa della Musica di Taggia, ormai una vera e propria tradizione dell’estate nel borgo. L’evento, sempre molto atteso, si svolgerà nelle vie e nelle piazze del centro storico e vedrà l’importante collaborazione dei commercianti, dei bar e dei ristoranti. La musica, per ogni genere e gusto, sarà ovviamente protagonista della serata.

“Si tratta di uno degli eventi più partecipati del calendario di luglio - commenta l'assessore alle manifestazioni Barbara Dumarte - ogni anno di regala momenti di grande festa e spettacolo in una location unica e suggestiva: il nostro centro storico inserito nella lista dei Borghi Più Belli d’Italia. Come ogni edizione saranno molte le band e gli artisti che si esibiranno, dando un’offerta ampia di generi e intrattenimento, un po’ per tutti i gusti. Come ormai da tradizione, ad arricchire la manifestazione saranno anche i nostri commerciati e i nostri ristoratori di Taggia che proporranno un’offerta gastronomica unica fatta di squisiti piatti e prodotti del territorio. Un ringraziamento speciale va quindi a tutti coloro che ogni anno si impegnano per la riuscita di questa manifestazione. Vi aspettiamo!”

L’evento, dedicato a tutta la famiglia, sarà inoltre arricchito dalla sfilata per le vie del borgo di trampolieri e giocolieri luminosi, a cura di Fem Spettacoli, dai giochi gonfiabili per i bambini nelle piazze e la baby dance in piazza Garibaldi.

Ecco l’elenco completo delle band e degli artisti che si esibiranno nel centro storico di Taggia: