Nasce "Città Giardino Lions": da Ventimiglia prende il via una rete italo-francese per valorizzare giardini e territorio

Nasce a Ventimiglia il progetto "Città Giardino Lions", una nuova iniziativa che punta a valorizzare il patrimonio botanico, storico, paesaggistico e culturale del Ponente ligure e della vicina Costa Azzurra. L'idea è stata promossa dal presidente del Lions Club Ventimiglia, Danilo Parodi, e ha trovato fin da subito il pieno sostegno di tutti i soci del club, che ne hanno condiviso gli obiettivi contribuendo alla sua realizzazione. L'ambizione è quella di costruire una rete stabile tra territori accomunati dalla presenza di giardini botanici, parchi storici e aree verdi di particolare pregio, trasformandoli in elementi di promozione culturale e turistica. Un progetto destinato ad allargarsi progressivamente, coinvolgendo nuove realtà italiane e francesi.

La presentazione ufficiale è in programma sabato alle 10.30, nella sede dell'Associazione Amici dei Giardini Botanici Hanbury, a Mortola di Ventimiglia, luogo simbolo dell'iniziativa. I Giardini Botanici Hanbury rappresentano infatti una delle più importanti realtà botaniche d'Europa e costituiscono il punto di partenza ideale per un progetto che mette al centro biodiversità, ricerca e tutela del paesaggio. All'evento prenderanno parte Carolyne Hanbury, in rappresentanza dell'associazione, insieme ai rappresentanti delle amministrazioni comunali di Ventimiglia e Mentone, oltre alle massime autorità lionistiche dei distretti italiani e francesi.

L'associazione "Città Giardino Lions" nasce grazie all'adesione di quattro club fondatori: Lions Club Ventimiglia, Lions Club Alassio Baia del Sole, Lions Club Sanremo Host e Lions Club Mentone. Insieme ad altri sette soci daranno vita all'atto costitutivo dell'associazione, gettando le basi di una collaborazione transfrontaliera che punta a promuovere e tutelare i giardini storici, botanici e tutte quelle aree verdi che rappresentano un patrimonio ambientale e culturale di valore. Un percorso che unisce Italia e Francia nel segno della salvaguardia del verde e della valorizzazione delle eccellenze locali.

Tra i primi ad aderire al progetto figura anche il Lions Club Alassio Baia del Sole, nel cui territorio ricade il celebre giardino botanico di Villa La Pergola. Una scelta che rafforza il legame storico tra la città di Alassio e la famiglia Hanbury, consolidando un percorso comune dedicato alla promozione della cultura del verde. L'iniziativa, inoltre, resta aperta a tutti quei Lions Club che, pur non ospitando giardini botanici, possano contare su parchi, ville storiche o aree naturalistiche di particolare interesse paesaggistico, con l'obiettivo di creare una vera rete di "Città Giardino Lions" capace di attrarre cittadini e visitatori.

L'adesione è già significativa anche sul territorio. Hanno infatti confermato la propria partecipazione tutti i Lions Club della Zona 108Ia3 della IV Circoscrizione B, da Arma di Taggia a Ventimiglia, oltre a numerosi club francesi della Costa Azzurra, da Mentone fino a Hyères. L'obiettivo è quello di favorire un turismo sempre più sostenibile, contribuendo a far conoscere un patrimonio verde spesso poco valorizzato e sensibilizzando il pubblico sui temi della tutela ambientale, della biodiversità e della memoria storica dei luoghi. Un progetto che guarda al futuro attraverso la valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Anche il logo dell'associazione racchiude il significato dell'iniziativa. È composto da una mimosa gialla e da un iris blu, colori che richiamano l'identità del Lions International, sui quali trova spazio un'ape, simbolo del socio Lions. L'ape rappresenta il lavoro costante, lo spirito di servizio e l'impegno verso la comunità, valori che il progetto intende tradurre nella cura e nella promozione del patrimonio naturale. "Città Giardino Lions" si propone così di crescere nel tempo, coinvolgendo un numero sempre maggiore di territori accomunati dalla volontà di custodire e valorizzare i propri giardini, trasformandoli in strumenti di identità, cultura e sviluppo. Un obiettivo racchiuso anche nel motto scelto per l'iniziativa: "Coltivare la bellezza, servire il territorio".