La Finale della FIFA World Cup 2026 sul grande schermo dell’Ariston di Sanremo

Il mondo si prepara a vivere una serata di grande sport e spettacolo e anche Sanremo si farà trovare pronta. Domenica 19 luglio il Cinema Ariston aprirà le sue porte agli appassionati di calcio per la proiezione in diretta della Finale della FIFA World Cup 2026, che vedrà affrontarsi Spagna e Argentina, sul suo iconico grande schermo, regalando al pubblico un’esperienza totalmente immersiva ed emozionante.

Con inizio della proiezione alle ore 20.30, la sala dell’Ariston si trasformerà in una vera e propria arena calcistica, dove tifosi, famiglie e appassionati potranno condividere ogni azione, ogni gol e ogni istante decisivo della partita che assegnerà il titolo di Campione del Mondo.

La qualità audio e video dell’Ariston offrirà un coinvolgimento unico, capace di ricreare tutta l’intensità dell'evento in un’atmosfera di partecipazione collettiva che solo il grande schermo sa regalare. Un’occasione speciale per vivere la finale in compagnia e lasciarsi trasportare dall’energia di uno degli appuntamenti sportivi più seguiti al mondo.

La finale tra Spagna e Argentina promette spettacolo, talento e grandi emozioni, rendendo l'appuntamento all’Ariston ancora più imperdibile. Il cinema incontra lo sport per dare vita a una serata destinata a rimanere nella memoria degli spettatori.

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