Camporosso, nasce la Compagnia Teatrale Dialettale: debutto il 28 luglio al Palatenda per valorizzare le tradizioni locali

Nasce a Camporosso una nuova realtà culturale dedicata alla valorizzazione delle tradizioni del territorio. È stata infatti costituita la Compagnia Teatrale Dialettale del Comune di Camporosso, un progetto fortemente sostenuto dall'Assessorato alla Cultura e dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di promuovere la socialità e tramandare alle nuove generazioni il patrimonio linguistico e culturale locale attraverso il teatro. La nuova compagnia rappresenta un'importante occasione per mantenere viva la tradizione del dialetto intemelio, valorizzandone l'ironia e le peculiarità con spettacoli dedicati al pubblico del comprensorio.

"Con grande orgoglio e tanta emozione annuncio la nascita della Compagnia Teatrale Dialettale del Comune di Camporosso. Un nuovo progetto culturale, fortemente voluto dall'Assessorato alla Cultura e da tutta l'amministrazione, per promuovere ulteriormente la socialità e tramandare alle nuove generazioni la bellezza e l'ironia del nostro patrimonio linguistico", è il messaggio diffuso dall'amministrazione comunale in occasione della presentazione dell'iniziativa.

La direzione artistica e la regia della compagnia sono state affidate a Giuliano Taggiasco, originario di Soldano e da decenni protagonista del panorama del teatro amatoriale della Riviera dei Fiori. Taggiasco è conosciuto per il costante lavoro di valorizzazione e divulgazione del dialetto intemelio e può vantare un percorso di grande esperienza, con 24 commedie realizzate e oltre 200 rappresentazioni. Alla presidenza della compagnia è stata invece nominata Emiliana Taggiasco, scelta per la professionalità e l'empatia dimostrate negli anni. L'amministrazione ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento ai dieci componenti che fanno parte del gruppo teatrale.

L'esordio ufficiale della nuova compagnia è in programma martedì 28 luglio alle 21 al Palatenda di Camporosso, in occasione della serata conclusiva della tradizionale Rassegna Teatrale Estiva della città. A salire sul palco saranno Emiliana Sassone, Giuliano Taggiasco, Federica Meli, Simona Giacardi, Roberto Pastorino, Emanuele Noaro, Patrizia Biancheri, Daniela Ragozzino, Elvio Biancheri e Mauro Sofia, pronti a inaugurare un nuovo capitolo per il teatro dialettale camporossino.