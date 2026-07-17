Sanremo, “La Notte dei Fiori” accende l’estate: da Concato a Masini, omaggio ai cantautori liguri e al Festival

Sarà la musica d’autore ligure, insieme ai grandi successi del Festival di Sanremo, a fare da filo conduttore a “La Notte dei Fiori”, l’evento in programma sabato 25 luglio sul palco di Pian di Nave, destinato a diventare uno degli appuntamenti centrali dell’estate sanremese. Lo spettacolo proporrà un percorso tra i grandi nomi della scuola genovese e alcune delle canzoni più amate della storia della manifestazione canora, con un cast composto da Fabio Concato, Fabrizio Moro, Marco Masini, Tosca, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno, Cristina D’Avena, Roshelle, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e Nicolò Filippucci.

A condurre la serata saranno Nicola Savino ed Elenoire Casalegno, affiancati dagli interventi comici di Federico Basso e Antonio Ornano. L’apertura sarà dedicata al ricordo di Gino Paoli, scomparso lo scorso marzo. La sua “Quattro amici al bar” darà il via all’evento, mentre Fabio Concato interpreterà “Una lunga storia d’amore” e Tosca renderà omaggio al cantautore con “La gatta”. Ampio spazio sarà riservato anche a Fabrizio De André, con “Amore che vieni, amore che vai” affidata a Maria Antonietta e Colombre, oltre a una versione corale de “Il pescatore”. Non mancheranno i tributi a Luigi Tenco, con Nicolò Filippucci che eseguirà “Ciao amore ciao” e Angelica Bove impegnata in “Mi sono innamorato di te”.

Il viaggio nella musica ligure proseguirà con Umberto Bindi, celebrato da Tosca attraverso “Il nostro concerto”, e con Bruno Lauzi, ricordato da Roshelle con “L’appuntamento” e “Ritornerai”. Le composizioni di Ivano Fossati saranno invece interpretate da Marco Masini con “La musica che gira intorno”, Anna Tatangelo con “E non finisce mica il cielo” e Fabrizio Moro con “La mia banda suona il rock”. Non mancherà un omaggio ai grandi successi del Festival di Sanremo. Fabrizio Moro proporrà la sua “Portami via”, Marco Masini canterà “Disperato”, mentre Anna Tatangelo interpreterà “Cinque giorni”, celebre brano di Michele Zarrillo. Cristina D’Avena porterà sul palco tre delle sue storiche sigle firmate da autori liguri, mentre Sabrina Salerno sarà protagonista di un medley dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia della kermesse.

“La Notte dei Fiori” rappresenta il primo grande appuntamento nato dalla nuova convenzione tra Rai e Comune di Sanremo, l’accordo che ha confermato il Festival della Canzone Italiana al Teatro Ariston e che punta a valorizzare la città come capitale della musica durante tutto l’anno. Chi non potrà assistere dal vivo all’evento avrà comunque la possibilità di seguirlo in televisione: la serata sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 sabato 29 agosto.