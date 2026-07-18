Successo per la conferenza "Effetto bambole!" al Rotary Club Sanremo Hanbury (Foto)

Grande interesse e partecipazione hanno accompagnato la conferenza "Effetto bambole!", tenuta dalla Dott.ssa Cristina Kadjar il 14 luglio 2026, nell'ambito di una riunione conviviale del Rotary Club Sanremo Hanbury.

L'incontro si è svolto alle ore 20:15 presso l'Hotel Villa Sylva di Sanremo, sede abituale delle riunioni settimanali del Club.

Nel corso della conferenza, la Dott.ssa Kadjar ha proposto un'originale chiave di lettura della storia e dell'evoluzione della bambola, troppo spesso considerata esclusivamente un semplice giocattolo. Attraverso un affascinante percorso storico e culturale, la bambola è stata presentata nelle sue molteplici funzioni: oggetto votivo, attrice, automa e persino paziente nelle cliniche americane della fine dell'Ottocento, anticipando, sotto alcuni aspetti, il ruolo dei moderni manichini impiegati nella formazione sanitaria.

La relazione ha evidenziato il legame antichissimo tra la bambola e la storia dell'umanità, mostrando come essa non sia soltanto uno strumento ludico destinato ad accompagnare la crescita della bambina fino all'età adulta, ma anche un simbolo e un "doppio" dell'essere umano, capace di riflettere e accompagnare l'evoluzione culturale, estetica e scientifica delle diverse civiltà nel corso dei secoli.

Un sentito ringraziamento è stato infine rivolto alla Dott.ssa Rita Fanciotto per la preziosa collaborazione all'organizzazione dell'iniziativa e al Rotary Club Sanremo Hanbury per l'invito.