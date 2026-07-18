Grande successo per l'omaggio a Clarence Bicknell del MAR di Ventimiglia (Foto)

Un grande successo di partecipazione e di critica ha ricevuto l'escursione di venerdì 17 luglio u.s., che il Museo ha organizzato lungo i percorsi della Val Roia, diverticolo verso il Piemonte della Via Iulia Augusta, con il treno delle Meraviglie alla volta di Tenda. Al termine d'una passeggiata, accompagnati da Daniela Gandolfi e Fabio Piuma, nell'affascinante borgo di origine medievale, si è giunti, per un momento di omaggio e di ricordo, alla lapide dedicata a Clarence Bicknell, primo studioso dei graffiti rupestri della Valle delle Meraviglie, in occasione del 108° anniversario della sua morte, avvenuta nella pace di Casterino il 17 luglio 1918.

Alle 15.00, si è poi raggiunto il Museo des Merveilles, dove i partecipanti sono stati guidati dall'archeologa Nicoletta Bianchi alla visita dell'allestimento permanente e delle mostre: “Sorcier & Friends, portaits sculptés de la prhéistoire” e “Roches de mémoire, 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes”.

Il Museo di Tenda è da sempre gemellato con il MAR di Ventimiglia, che nella sezione storica sottostante la terrazza del Forte dell’Annunziata, dedica ampio spazio alla Valle Roia e alla Valle delle Meraviglie.

Il Museo Bicknell di Bordighera prosegue a celebrare la figura del suo fondatore con un nuovo e prestigioso appuntamento culturale, mercoledì 22 luglio 2026, alle ore 16:00, con l'inaugurazione della mostra di ritratti realizzata dall’artista e rinomato critico d’arte Marco Farotto. L’esposizione popolerà il Museo Bicknell con i ritratti dei grandi personaggi che hanno gravitato attorno al primo Museo della Liguria Occidentale.