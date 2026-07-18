Controlli straordinari alla stazione di Ventimiglia: identificate 700 persone. Un cittadino straniero segnalato per possesso di sostanze stupefacenti

Maxi operazione di controllo e prevenzione nella giornata di ieri presso lo scalo ferroviario di Ventimiglia, dove il personale della Polizia Ferroviaria ha coordinato ed eseguito un servizio straordinario del territorio denominato “Ad alta visibilità”, finalizzato a rafforzare la tutela e la sicurezza dei viaggiatori.

L'attività, disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria, ha comportato un significativo dispiegamento di agenti nelle aree di competenza, con verifiche mirate sui convogli ferroviari e sui passeggeri in transito. Per rendere più efficaci i controlli, gli operatori hanno utilizzato anche appositi metal detector, sottoponendo a ispezione bagagli e persone.

Il bilancio dell'operazione evidenzia l'identificazione di 700 persone nell'ambito dei controlli preventivi. Inoltre, grazie all'impiego dei dispositivi di sicurezza, sono stati controllati 225 bagagli. Nel corso delle verifiche, un cittadino straniero è stato segnalato all'Autorità amministrativa competente dopo essere stato trovato in possesso di sostanza stupefacente.

L'operazione rientra nel più ampio programma di attività promosso dalla Polizia Ferroviaria per garantire elevati standard di sicurezza negli scali ferroviari. Resta infatti costante l'impegno della Specialità nella prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, con l'obiettivo di assicurare la massima tutela ai viaggiatori e a tutti i frequentatori delle stazioni.