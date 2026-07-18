Ventimiglia, sospeso per l’estate il divieto di sosta per il lavaggio strade (Foto)

Si comunica che con ordinanza del Comandante della Polizia Locale, a partire da lunedì 20 luglio e fino a mercoledì 23 settembre 2026, sarà temporaneamente sospeso il divieto di sosta con rimozione forzata previsto nelle aree interessate dal servizio di pulizia e lavaggio strade.

Il provvedimento è stato adottato per il periodo estivo, caratterizzato da un significativo incremento della presenza di residenti e turisti e da un intenso traffico veicolare, con l'obiettivo di limitare i disagi alla circolazione e alla sosta dei veicoli, garantendo al contempo il regolare svolgimento delle attività di igiene urbana.

"Il sistema di lavaggio dei marciapiedi ha dimostrato evidenti criticità – dichiara l'assessore all'Igiene Urbana, Domenico Calimera. Abbiamo quindi testato un nuovo prodotto, regolarmente certificato, ma decisamente più efficace nell'azione di pulizia e sgrassaggio dei marciapiedi stessi, ottenendo risultati concreti e visibili. Abbiamo chiesto a Teknoservice l'impegno ad adottare stabilmente questo nuovo prodotto e, nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema di lavaggio, abbiamo ritenuto opportuno agevolare cittadini e utenti sospendendo il divieto di sosta per il lavaggio strade. Il servizio continuerà regolarmente, ma senza l'obbligo di rimozione delle auto, non solo nel mese di agosto, bensì già dalla notte di lunedì e fino a mercoledì 23 settembre”.