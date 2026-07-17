Ventimiglia punta sul decoro urbano: nuovi cestini portarifiuti in città, Di Muro: "Pulizia e impegno di tutti"

Ventimiglia prosegue il percorso di potenziamento del decoro urbano con l'installazione di nuovi cestini portarifiuti. L'intervento, annunciato dal sindaco Flavio Di Muro, prende il via dal nuovo parcheggio di corso Genova e rientra in un più ampio programma dedicato alla pulizia della città. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di mettere a disposizione di residenti e turisti strumenti utili a contrastare l'abbandono dei piccoli rifiuti, contribuendo così a rendere gli spazi pubblici più ordinati e decorosi. All'avvio della nuova collocazione erano presenti anche l'assessore Calimera e il consigliere Ventrella.

"Lo sappiamo bene che Ventimiglia ha bisogno di più pulizia. Questo lo si fa con più spazzamenti, più lavaggi, anche con i controlli e le sanzioni a chi si comporta male, ma lo si fa anche mettendo a disposizione di residenti e turisti strumenti come questo, come i cestini portarifiuti, che consentono di raccogliere rifiuti di piccole dimensioni e mozziconi di sigarette. Insomma, c'è bisogno di un impegno da parte di tutti", ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come il mantenimento del decoro urbano passi sia attraverso gli interventi dell'amministrazione sia attraverso il senso civico dei cittadini e dei visitatori.

L'investimento dell'amministrazione, ha spiegato Di Muro, punta quindi a rafforzare una dotazione già presente sul territorio. "Noi stiamo investendo come amministrazione in questo. I cestini portarifiuti non sono una novità, li abbiamo già introdotti, ma li abbiamo implementati perché sono utili alla pulizia e hanno anche un senso estetico che ci aiuta nel decoro urbano. Iniziamo questa nuova collocazione con l'assessore Calimera e il consigliere Ventrella dal nuovo parcheggio di corso Genova e continueremo nel resto della città", ha concluso il sindaco, annunciando che l'installazione proseguirà progressivamente anche nelle altre zone di Ventimiglia.